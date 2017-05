 Börse Frankfurt: Dax nimmt Fahrt auf

Dax Der Dax startete im leichten Plus. (Foto: dpa)

FrankfurtDie vergangene Woche war für den deutschen Leitindex eine Woche der Turbulenzen, nicht zuletzt wegen der Affären um US-Präsident Donald Trump. Diese Woche startete der Dax wie von Händlern und Analysten erwartet eher ruhig und notierte zuletzt mit 0,18 Prozent fester bei 12.661 Zählern. Am Freitag hatte das Börsenbarometer 0,4 Prozent höher bei 12.638,69 Punkten geschlossen.

Der MDax startete etwas fester in den Handel und lag zuletzt nur mit 0,16 Prozent im Plus. Hier legte Innogy zuletzt um gute 2,54 Prozent zu. Vergangene Woche waren RWE und Innogy in die Höhe geschossen, nachdem Insidern zufolge RWE ein milliardenschweres Bündnis mit dem französischen Versorger Engie prüft. RWE könnte seine Beteiligung an der Ökostromtochter Innogy an Engie abgeben und würde im Gegenzug an dem französischen Versorger beteiligt, sagten mehrere Investmentbanker der Nachrichtenagentur Reuters. Bislang gebe es aber keine direkten Gespräche der Konzerne.

„Die Spekulationen auf einen Engie-Deal treiben die RWE-Aktien weiter in die Höhe“, sagte ein Händler. Dementsprechend startete RWE erneut fester und lag zuletzt mit plus 2,18 Prozent an der Spitze der Dax-Liste, gefolgt von der Commerzbank mit 1,16 Prozent im Plus.

Adidas führte die Liste mit minus 0,93 Prozent dagegen von hinten an. Auch Infineon bleibt in den hinteren Reihen und notierte zuletzt 0,52 Prozent leichter – und landete damit auf dem zweiten Platz von hinten.

Der SDax notierte zuletzt etwas fester mit 0,31 Prozent im Plus.

Doch auch in der neuen Woche bleibt die amerikanische Politik ein Blickpunkt. Zuletzt hatte vor allem der Euro gegenüber dem Dollar deutlich profitiert. Dies könnte im Umkehrschluss die Exportwirtschaft der Eurozone belasten. Am Montag verringerte der Euro jedoch seinen Wert zum Euro und lag zuletzt 0,32 Prozent im Minus. Damit werde auch die Arbeit für die Europäische Zentralbank mit Blick auf eine Straffung der Geldpolitik schwieriger, erklärte der Chefvolkswirt der Unicredit, Erik Nielsen.

Am Montag werfen Anleger zudem einen Blick auf die Fusion des Schweizer Chemiekonzerns Clariant mit dem US-Wettbewerber Huntsman. Nach Angaben von Clariant entsteht nach der Fusion ein Unternehmen mit einem Umsatz von rund 13,2 Milliarden Dollar. Positiv ankommen dürfte bei Anlegern der Deutschen Börse, dass nach Informationen des Handelsblatt Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft laufen: Das Verfahren gegen Firmenchef Carsten Kengeter soll eingestellt werden.

In Brüssel beraten die Euro-Finanzminister über die Freigabe weiterer Finanzmittel für Griechenland. Außenminister Sigmar Gabriel hat Schuldenerleichterungen für das Land gefordert.

An der Wall Street schlossen der Standardwerteindex Dow Jones und der S&P500 am Freitag 0,7 Prozent höher. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,4 Prozent auf 19.665 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3082 Punkte.