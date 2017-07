FrankfurtEine deutliche Erholung der US-Börsen nach dem europäischen Handelsschluss am Vortag hat dem Dax am Mittwoch einen freundlichen Handelsstart beschert. Der deutsche Leitindex gewann wenige Minuten nach Börseneröffnung 0,30 Prozent auf 12 474,05 Punkte, womit im weiteren Verlauf ein erneuter Test der 12 500-Punkte-Marke anstehen könnte.

Der MDax gewann 0,29 Prozent auf 24 776,84 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,78 Prozent auf 2254,14 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 legte zugleich um 0,40 Prozent zu.

Offenbar ignorierten die Anleger den wieder starken Euro, der zeitweise nur noch knapp unter 1,15 Dollar notierte. Im Verlauf könnte der hohe Wechselkurs, der die Exportchancen europäischer Unternehmen auf dem Weltmarkt schwächt aber zum Stolperstein werden, warnte ein Händler.

Wie Deutsche ihr Vermögen verteilen – und welche Folgen dies hat Wo steckt das viele Geld? Sparbuch und Co. werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab, zugleich nagen die Niedrigzinsen an der Rendite von privaten Renten- und Lebensversicherungen. Dennoch liegt das Geld vor allem auf Girokonten, es steckt in Sparbüchern oder Lebensversicherung. Der größte Posten waren der Bundesbank zufolge Ende vergangenen Jahres Bargeld, Geld auf Girokonten oder Spareinlagen mit insgesamt 2.200 Milliarden Euro. Weitere 2.113 Milliarden Euro steckten in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. 2016 hatten einer GfK-Umfrage zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt – wohlwissend, dass es sich um eine unattraktive Form der Geldanlage handelt.

Was ist mit Aktien? Die meisten Menschen in Deutschland meiden Aktien nach wie vor. Die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland sank im vergangenen Jahr sogar wieder unter die Marke von neun Millionen. „Die Deutschen sind eben leider immer noch kein Volk der Anleger, sondern ein Volk der Sparer - daran hat selbst die anhaltende Niedrigzinsphase bis heute nichts ändern können“, meint der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler.



Welche Folgen hat das? Sparer verzichten nicht nur auf Gewinne durch steigende Börsenkurse, sondern auch auf Dividenden. Nach Berechnungen von Aktionärsvertretern schütten allein die 30 Börsenschwergewichte im Leitindex Dax in diesem Jahr die Rekordsumme von 31,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Die Gewinnbeteiligung bei 640 untersuchten Aktiengesellschaften steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent auf die Bestmarke von insgesamt 46,3 Milliarden Euro.

Sind Aktien immer eine gute Wahl? Nicht unbedingt. Zwar gelten die Anteilsscheine langfristig als lukrative Geldanlage. Wer beispielsweise Ende 1995 Aktien kaufte und bis Ende 2010 hielt, habe in diesem Zeitraum im Schnitt 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt, rechnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vor. Doch nicht jede Aktie zahlt sich aus - wie die DSW-Liste der 50 „größten Kapitalvernichter“ zeigt. Wer dort investierte, musste herbe Kursverluste hinnehmen, „die durch die Dividendenzahlungen meist nicht ansatzweise kompensiert werden konnten“, wie Tüngler erläutert.

Wie ist der Reichtum verteilt? Darüber gibt die Analyse der Bundesbank keine Auskunft. Der aktuelle Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt aber zu dem Ergebnis, dass die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Netto-Vermögens besitzen. „Die untere Hälfte nur ein Prozent“, erläuterte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) jüngst. Von dem seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland profitieren danach vor allem die Reichen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre“, so die Ministerin.

Allerdings bleiben noch viele Anleger vor dem Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen im Kongress in Deckung. Yellen wird am Mittwoch und Donnerstag den zuständigen Ausschüssen des Parlaments Auskunft über die geldpolitische Lage geben. Vor Yellens Anhörung gebe es etwas Nervosität, sagte Chefvolkswirt Scott Brown vom Broker Raymond James.

Ein Grund, warum der Dow-Jones-Index der Standardwerte sich am gestrigen Handelstag kaum bewegte und unverändert auf 21.409 Punkten schloss. Der breiter gefasste S&P-500 trat ebenfalls bei 2425 Punkten auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 6193 Punkte.

„Der halbjährliche Bericht zur Geldpolitik war oft ein großes Ding für die Märkte.“ Börsianer erhoffen sich neben Hinweisen auf Tempo und Ausmaß weiterer Zinserhöhungen Signale dazu, wie die Federal Reserve die durch Anleihekäufe aufgeblähte Bilanz abbauen will.

Der Frankfurter Flughafen hat das erste Halbjahr mit einem starken Start in den Sommer abgeschlossen. Im Juni zählte der Betreiber Fraport an Deutschlands größtem Flughafen rund 5,8 Millionen Passagiere und damit 5,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das erste Halbjahr steht damit ein Plus von 4,5 Prozent auf knapp 30 Millionen Fluggäste. Auch im Frachtgeschäft zeigt die Entwicklung weiter aufwärts. Die Fraport-Aktie steigt kurz nach der Handelseröffnung um knapp ein Prozent.

Anders sieht die Situation bei der Bilfinger-Aktie aus. Der Industriedienstleister hat im Kampf gegen seine Dauerkrise einen Rückschlag erlitten. Vorstandschef Tom Blades gab das Jahresziel einer Rendite von rund anderthalb Prozent wegen drohender Verluste im US-Projektgeschäft auf. Durch Rückstellungen werde der operative Gewinn im zweiten Quartal um 55 Millionen Euro geschmälert. Daher werde kein operativer Gewinn mehr im Gesamtjahr 2017 erwartet nach 15 Millionen Euro 2016. Die Aktie verliert zum Handelsstart mehr als vier Prozent.

Die Anhebung der Prognose hat am Mittwoch einen Run auf die Aktien von Siltronic ausgelöst. Die Titel des Chipindustrie-Zulieferers stiegen um fast zehn Prozent auf 85,65 Euro. „Das ist eine sehr starke Prognoseanhebung“, sagte ein Händler. „Die Schätzungen der Analysten waren deutlich niedriger.“ Siltronic hatte die besseren Aussichten mit einem Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise begründet. Der Konzern erwartet für den Umsatz nun mindestens 1,12 Milliarden Euro. Im April hatte die Prognose noch bei 1,06 Milliarden Euro gelegen.

Zalando haben am Mittwoch im frühen Handel im MDax die Spitze der Gewinnerliste übernommen. Die Aktien des Online-Modehändlers stiegen um 3,9 Prozent auf 40,64 Euro. Die Analysten der Société Générale hatten die Titel mit „buy“ in ihre Berichterstattung aufgenommen und ein Kursziel von 67 Euro ausgegeben. Zalando sei mehr als nur ein Online-Shop, hatten die Analysten ihre Empfehlung begrünet. Hinter den Kulissen könne das Unternehmen eine führende Rolle bei der Entwicklung der Modebranche spielen, in dem es Kunden und Marken einander näher bringen. Im Juni hatte Zalando eine Umsatzverdoppelung bis 2020 angekündigt.