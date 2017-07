Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Händler in Frankfurt Die Frankfurter Börse ist einer der wichtigsten Handelsplätze Europas. (Foto: dpa)

FrankfurtNach den Kursgewinnen zu Wochenstart hat der Dax am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Er startete ein halbes Prozent tiefer mit 12.412 Punkten in den Handel und folgte damit den Börsen in Asien, die wegen eines neuen Raketentests von Nordkorea ins Minus gerutscht waren.

Wegen des Unabhängigkeitstages in den USA blieben die dortigen Aktienmärkte geschlossen, weshalb marktbewegende Impulse fehlten. Vor allem am Nachmittag dürfte der Handel ausdünnen, sagten Händler. Auch für den Vormittag waren wenig marktbewegende Termine absehbar. Zuletzt notierte der Leitindex 0,24 Prozent tiefer bei 12.444 Punkten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex noch 1,2 Prozent auf 12.475 Punkte zugelegt.

Übernahmespekulationen trieben im Nebenwerteindex MDax die Aktien des Arzneiherstellers Stada um drei Prozent auf 64,30 Euro in die Höhe. Die Finanzinvestoren Bain und Cinven erwägen nach Stada-Angaben einen Antrag auf Befreiung der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen Übernahmeangebots. Der Arzneimittelhersteller prüft jetzt, ob er dem Antrag zustimmen würde und will dann die Öffentlichkeit weiter informieren.

Falls Stada und die Finanzaufsichtsbehörde dem Antrag zustimmen würden, wäre der Weg für eine neue Offerte von Bain und Cinven frei. Beide waren erst vor wenigen Tagen mit dem ersten Gebot über 66 Euro je Aktie, das Stada inklusive Schulden mit etwas mehr als 5,3 Milliarden Euro bewertet hatte, knapp gescheitert. An der Börse hatte die gescheiterte Übernahme nur kurz zu einem deutlichen Verlust geführt. Das Papier konnte sich schnell von seinem starken Minus nach dem Scheitern erholen und stand zuletzt mit 62,50 Euro wieder knapp unter dem von Bain und Cinven gebotenen Preis.

Einer der wenigen Gewinner im Dax waren die Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1. Sie legten nach einem positiven Analystenkommentar ein halbes Prozent zu.

An der Wall Street hatten die Kurse nach Handelsschluss in Europa sich kaum mehr bewegt, auch da die Handelszeit mit Blick auf den Feiertag schon verkürzt war. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 21.479 Zähler aus dem Handel, während der Nasdaq 0,5 Prozent verlor. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag unter anderem wegen eines neuen Raketentests von Nordkorea um 0,4 Prozent auf 19.973 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,6 Prozent.