 Börse Frankfurt: Dax pendelt um die 12 500-Punkte-Marke

FrankfurtDer Dax ist am Dienstag um die Marke von 12 500 Punkten gependelt. Nachdem der deutsche Leitindex diese am Morgen fast spielend überwunden hatte und auf den höchsten Stand seit Ende Juni gestiegen war, zeigten sich die Anleger im weiteren Handelsverlauf wieder skeptisch. Bis zur Mittagszeit legte der Dax nur noch um moderate 0,25 Prozent auf 12 476,93 Zähler zu.

„Es war die Hoffnung auf die Ankündigung einer härteren Gangart der US-Notenbank, die die Anleger zu neuen Engagements in Aktien trieb“, meinte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Hintergrund ist wohl der bereits mit Spannung erwartete Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen am Mittwoch. Dabei stehen nach Einschätzung von Börsianern geldpolitische Hinweise im Fokus - und die Frage, ob Yellen Details durchscheinen lässt, wie eine Reduktion der durch die Anleihekäufe aufgeblähten Notenbankbilanz aussehen könnte.

Wie Deutsche ihr Vermögen verteilen – und welche Folgen dies hat Wo steckt das viele Geld? Sparbuch und Co. werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab, zugleich nagen die Niedrigzinsen an der Rendite von privaten Renten- und Lebensversicherungen. Dennoch liegt das Geld vor allem auf Girokonten, es steckt in Sparbüchern oder Lebensversicherung. Der größte Posten waren der Bundesbank zufolge Ende vergangenen Jahres Bargeld, Geld auf Girokonten oder Spareinlagen mit insgesamt 2.200 Milliarden Euro. Weitere 2.113 Milliarden Euro steckten in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. 2016 hatten einer GfK-Umfrage zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt – wohlwissend, dass es sich um eine unattraktive Form der Geldanlage handelt.

Was ist mit Aktien? Die meisten Menschen in Deutschland meiden Aktien nach wie vor. Die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland sank im vergangenen Jahr sogar wieder unter die Marke von neun Millionen. „Die Deutschen sind eben leider immer noch kein Volk der Anleger, sondern ein Volk der Sparer - daran hat selbst die anhaltende Niedrigzinsphase bis heute nichts ändern können“, meint der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler.



Welche Folgen hat das? Sparer verzichten nicht nur auf Gewinne durch steigende Börsenkurse, sondern auch auf Dividenden. Nach Berechnungen von Aktionärsvertretern schütten allein die 30 Börsenschwergewichte im Leitindex Dax in diesem Jahr die Rekordsumme von 31,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Die Gewinnbeteiligung bei 640 untersuchten Aktiengesellschaften steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent auf die Bestmarke von insgesamt 46,3 Milliarden Euro.

Sind Aktien immer eine gute Wahl? Nicht unbedingt. Zwar gelten die Anteilsscheine langfristig als lukrative Geldanlage. Wer beispielsweise Ende 1995 Aktien kaufte und bis Ende 2010 hielt, habe in diesem Zeitraum im Schnitt 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt, rechnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vor. Doch nicht jede Aktie zahlt sich aus - wie die DSW-Liste der 50 „größten Kapitalvernichter“ zeigt. Wer dort investierte, musste herbe Kursverluste hinnehmen, „die durch die Dividendenzahlungen meist nicht ansatzweise kompensiert werden konnten“, wie Tüngler erläutert.

Wie ist der Reichtum verteilt? Darüber gibt die Analyse der Bundesbank keine Auskunft. Der aktuelle Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt aber zu dem Ergebnis, dass die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Netto-Vermögens besitzen. „Die untere Hälfte nur ein Prozent“, erläuterte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) jüngst. Von dem seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland profitieren danach vor allem die Reichen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre“, so die Ministerin.

Sollte der Dax die 12 500-Punkte-Marke wieder überwinden, besteht laut Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader Hoffnung auf eine Rally bis auf 12 700 Punkte. Grundsätzlich befänden sich die Anleger wieder im „Risikomodus“. Vorsicht und Zurückhaltung würden bei Aktien aufgegeben, während Gold oder als sicher geltende Währungen wie der Yen oder der Schweizer Franken kaum gefragt seien. Auch der Euro blieb weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte gegen Mittag um 0,06 Prozent auf 24 764,22 Zähler vor. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,20 Prozent auf 2240,79 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 trat unterdessen auf der Stelle.

Auffällig gefragt waren am deutschen Markt Aktien von Stahlfirmen wie Thyssen-Krupp, Salzgitter oder Klöckner & Co, die in ihren Indizes jeweils zu den Spitzenwerten zählten mit Gewinnen zwischen 1,6 und 2,5 Prozent. Thyssen-Krupp kündigte weitere Sparmaßnahmen an, bis zu 2500 Arbeitsplätze in der Verwaltung sollen wegfallen.

Ansonsten standen vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe im Fokus. Der Großküchen-Ausrüster Rational erfreute seine Anleger mit Aussagen über eine überraschend starke Geschäftsentwicklung und gab sich optimistischer für das Gesamtjahr. Die Papiere gewannen im MDax 2,45 Prozent.

Im TecDax stiegen die Aktien von Wirecard auf ein Rekordhoch von 64,15 Euro und legten zuletzt noch um 2,29 Prozent auf 63,79 Euro zu. Der Zahlungsabwickler profitiert von der Digitalisierung bei Bezahlvorgängen. Die operative Geschäftsentwicklung sei stark, teilte das Unternehmen nun mit, weshalb die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2017 angehoben wurde. Aixtron-Aktien sprangen erstmals seit 2015 wieder über 7 Euro und setzten damit ihren wochenlangen Aufwärtstrend fort.

Die Papiere von Hapag-Lloyd sprangen nach satten Kursgewinnen von mehr als 7 Prozent am Vortag um weitere 6,61 Prozent an und damit auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Großaktionär Tui verkauft seinen achtprozentigen Anteil. „Eine reibungslose Platzierung sollte sowohl für Tui als auch für Hapag-Lloyd positive Auswirkungen haben“, meinte ein Händler. Tags zuvor hatte die Hapag-Aktie darauf reagiert, dass sich die Branchenkonsolidierung fortsetzt. Hintergrund war die angekündigte Fusion der Containerreederei Cosco Shipping mit dem kleineren Rivalen Orient Overseas International. Durch die weiter fortschreitende Konsolidierung in der Reederei-Branche dürften sich die unter Druck geratenen Frachtraten erholen.

Außerhalb der Dax-Familie büßten die Anteilsscheine des Katalysatoren-Herstellers Baumot zwischenzeitlich fast 19 Prozent ein, haben jedoch seit Ende Juni eine starke Rally von 200 Prozent hinter sich. Die Anleger schienen überzeugt, dass es eine neue Gesetzgebung für Dieselfahrzeuge geben werde, begründete ein Händler die Gewinne.