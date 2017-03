DüsseldorfSo ganz scheinen deutsche Anleger die angekündigte Kapitalerhöhung der Deutschen Bank noch nicht verdaut zu haben. Am Dienstagmorgen kurz nach Börseneröffnung liegt der Kurs von Deutschlands größtem Geldhaus 1,8 Prozent im Minus – und ist damit der größte Verlierer im deutschen Leitindex Dax. Nachdem die Bank angekündigt hatte, acht Milliarden Euro frisches Kapital bei Investoren einwerben zu wollen, hatte die Aktie am Montag fast acht Prozent ihres Wertes verloren. Darunter hatte auch der deutsche Leitindex Dax gelitten. Er war wieder unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht. Er schloss bei 11.958 Punkten.

Am frühen Dienstagmorgen kurz nach Börsenstart pendelt das deutsche Börsenbarometer um die Marke von 11.960 Punkten. Analysten erwarten auch für den weiteren Handelsverlauf keine großen Sprünge im Dax. Auch im Index der mittelgroßen Unternehmenswerte, dem MDax, gibt es kaum Bewegung. Der Index notiert am Dienstagvormittag fast unverändert bei 23.364 Punkten.

Neben schwachen Vorgaben aus den USA und Japan belasten überraschend schlechte Konjunkturdaten die Börse. So ist die deutsche Industrie mit dem kräftigsten Auftragsrückgang seit Anfang 2009 ins neue Jahr gestartet. Die Betriebe sammelten im Januar 7,4 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstagmorgen mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur ein Minus von 2,5 Prozent erwartet. Analysten bleiben weitgehend gelassen. „Man sieht, dass die Investitionsgüter sehr schwankungsanfällig sind. Insgesamt stehen diese Daten einer Fortsetzung des Aufschwungs aber nicht entgegen. Die Produktion bleibt weiter ausgelastet“, sagt etwa Stefan Kipar von der BayernLB.

Im Fokus der Anleger steht am Dienstag Vonovia, der größte deutsche Wohnungsvermieter und einziger Immobilienwert im Dax. Die Zahlen fielen etwas besser aus, als Analysten erwartet hatten – der Aktienkurs legte leicht zu. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) stieg um ein Viertel auf 761 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. In diesem Jahr traut sich Vonovia 830 bis 850 Millionen Euro zu, wie Vorstandschef Buch bekräftigte. Dessen Vertrag hatte der Aufsichtsrat zu Wochenbeginn bis Februar 2023 verlängert. Bereits am Dienstag gehörte Vonovia mit einem leichten Kursplus zu den Gewinnern im Dax.

Vor der Eröffnung des Genfer Autosalons dürfte auch Volkswagen erneut in den Blick der Anleger geraten. EU-Verbraucherschutzkommissarin Věra Jourová will die Behörden dabei unterstützen, wegen der Abgasaffäre Zwangsmaßnahmen gegen Volkswagen einzuleiten. VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch räumte unterdessen ein, der Kreis der Verantwortlichen für den Dieselskandal sei größer als bisher bekannt. „Es gibt eine Reihe von Freistellungen“, sagte er auf der Vorabendveranstaltung des Konzerns zur Automesse in Genf. Dem Aktienkurs schadet dies nicht, am Dienstagmorgen liegt er leicht im Plus.

Ganz anders die Situation beim weltgrößten Chemikalienhändler Brenntag: Das im MDax notierte Unternehmen wird mit drei Prozent Kursverlust abgestraft, nachdem der Nettogewinn im vergangenen Jahr mit 361 Millionen Euro knapp zwei Prozent niedriger ausfiel als 2015. Das Unternehmen aus Mülheim an der Ruhr ist damit größter Verlierer im MDax.

Für Schlagzeilen sorgte auch die RTL Group: Der Medienkonzern sieht sich nach Übernahmekandidaten im Digitalgeschäft um, kündigte der Geschäftsführer des RTL Digital Hub, Marcel Reichart, an. Anleger finden das mäßig überzeugend, die Aktie verliert leicht.

Positiv reagierten Anleger auf eine Ankündigung des TecDax-Wertes Software AG. Das Unternehmen zieht 2,6 Millionen eigene Aktien ein und will Aktien im Wert von bis zu 100 Millionen Euro zurückkaufen. Der Kurs steigt um fast 2,5 Prozent und ist damit Gewinner im Börsenindex für Technologiewerte.

Die US-Börsen hatten am Montag ebenfalls im Minus geschlossen. Gründe waren hohe Aktienbewertungen, nordkoreanische Raketentests und der Abhör-Streit zwischen Trump und Obama. Zudem mehren sich die Zeichen für eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed noch im März. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss leicht niedriger bei 20.954 Punkten.

Auch die Vorgaben aus Japan sind verhalten. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index notierte leicht tiefer bei 19.349 Punkten.