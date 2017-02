FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt kann am Dienstag an seinen positiven Wochenauftakt anknüpfen. Für Unsicherheit sorgen aber weiter die griechische Schuldenkrise, die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump sowie die Lage in Frankreich vor den Präsidentschaftswahlen.

Der Dax notierte am Mittag 0,5 Prozent höher bei 11.888 Punkten. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, stieg leicht auf 23.542 Punkte. Kurz zuvor hatte er mit 23.546 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der Technologiewerte-Index TecDax kletterte um knapp ein Prozent auf 1.914 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,35 Prozent höher.

Vor allem die guten Daten des Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft beflügelten die Kauflaune: Die Geschäfte der Unternehmen in der Euro-Zone laufen im Februar durch den Aufschwung in Deutschland und Frankreich so gut wie seit knapp sechs Jahren nicht mehr. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang erwartet. Halte das Tempo im März an, könne das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal mit 0,6 Prozent schneller wachsen als Ende 2016 mit 0,4 Prozent.

Börsianer erwarteten weitere Impulse am Dienstagnachmittag, wenn die Anleger an der Wall Street nach dem Feiertag am Montag wieder mit an Bord sind.

Wegen eines Gewinneinbruchs gingen in London HSBC auf Talfahrt. Die Titel verloren zeitweise 5,5 Prozent. Auch Deutsche Bank und Commerzbank gerieten dadurch unter Druck.

Aktien von Hugo Boss zeigen sich mit einem Plus von 2,7 Prozent in guter Form. Der Modekonzern habe die richtige Strategie ergriffen, sich auf seine Kernmarke im Premiumsegment zu fokussieren, schrieb Analyst Richard Chamberlain in seiner Studie. Die Anteilsscheine von Dialog Semiconductor sprangen als TecDax-Spitzenreiter um 3,8 Prozent hoch. Die US-Bank JPMorgan hatte das Kursziel von 30 auf 52 Euro angehoben.

Die Papiere von Koenig & Bauer stiegen nach der Bekanntgabe vorläufiger Jahreszahlen auf ein Rekordhoch von 53,69 Euro. Zuletzt gewannen sie als bester SDax-Wert 9,4 Prozent.

Am Devisenmarkt gab der Euro fast einen halben US-Cent auf 1,0570 Dollar nach. Das war der tiefste Stand seit sechs Tagen. Jüngsten Wahlumfragen zufolge holt in Frankreich die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen auf, ihre Chancen für einen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im April steigen demzufolge. „Die hohen Umfragewerte von Le Pen verunsichern die Investoren zunehmend“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Positiv dürfte bei Investoren ankommen, dass sich die Euro-Zone mit Griechenland auf weitere Reformen geeinigt hat. Dies ist Voraussetzung dafür, dass das schuldengeplagte Land neue Hilfszahlungen erhält.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,7 Prozent auf 19.381 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3248 Punkte, den höchsten Stand seit elf Wochen.