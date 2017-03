 Börse Frankfurt : Dax ruht sich erst mal aus

FrankfurtZu Börsenstart ist dem deutschen Leitindex die Puste ausgegangen. Widererwarten lag er zuletzt mit leichten 0,06 Prozent im Minus, also bei 12.249,52 Zählern. Am vergangenen Tag war der Dax mit 12.256,43 Punkten auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Zum Allzeithoch fehlten ihm noch 140 Punkte. „Tagesverlauf besteht eine gute Chance, dass die Börsen in Europa wieder Fahrt aufnehmen“, zeigte sich Aktienhändler Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader zuversichtlich.

Auch der MDax startete heute im Minus und lag zuletzt bei 0,27 Prozent im Minus. Der SDax startete dagegen im positiven Bereich und lag zuletzt bei plus 0,25 Prozent.

Der Dax könnte auch wegen des abgeschwächten Euros im Laufe des Tages steigen – zuletzt lag er bei 1,0689 Dollar. Die Zinsspekulationen könnten allerdings einen erneuten Dämpfer erhalten, wenn die Inflationsdaten der Euro-Zone für März veröffentlicht werden. Analysten gehen von einer Teuerung von 1,8 Prozent aus.

Das könne Spekulationenüber ein nahendes Ende der lockeren Geldpolitik der EZB dämpfen und den Aktienmärkten auf die Sprünge helfen. Bereits am Donnerstag hatten Inflationsdaten für Deutschland und Spanien unter den Erwartungen der Analysten gelegen.

Gewinner des Dax am Morgen ist RWE mit einem guten Plus von 1,52 Prozent, gefolgt von der Deutschen Börse mit 0,95 Prozent im Plus. Das Schlusslicht des Leitindex war zuletzt Thyssenkrupp mit 0,85 Prozent im Minus, gefolgt von der Commerzbank mit minus 0,83 Prozent zum Vortag. Signifikant war im SDax zuletzt der starke Anstieg von Scout24 um 2,7 Prozent, nachdem Analysten von Morgan Stanley die Titel auf „overweight“ von „equal weight“ nach oben gestuft haben. Das Kursziel wurde von Experten von 34 auf 40 Euro erhöht.

Für den Freitag stehen außerdem Termine an: Die Bundesagentur für Arbeit gibt die Arbeitslosenzahlen des vergangenen Monats bekannt. In den USA stehen unter anderem die Konsumausgaben im Februar sowie der Chicago Einkaufsmanager von März auf der Agenda. An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne leicht eingegrenzt.

Der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P500 stiegen jeweils um 0,3 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,3 Prozent auf 19.013 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,4 Prozent auf 3222 Punkte.