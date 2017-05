FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist ruhig, die Anleger halten sich vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich am kommenden Sonntag zurück. Zur Mittagszeit notierte der Dax zuletzt 0,28 Prozent leichter bei 12.612 Zählern. Am Vortag hatte er zum ersten Mal die 12.600er-Marke geknackt und die ganze Woche über eine Rekordrally geführt.

Auch der MDax fiel zuletzt um 0,21 Prozent, der SDax um moderate 0,61 Prozent zum Vortag. Der Euro-Dollar-Kurs zeigte sich zuletzt mit einem Minus von 0,23 Prozent.

Bei der Frankreichwahl am Sonntag tritt der europafreundliche und wirtschaftsorientierte Emmanuel Macron gegen die rechtsextreme EU-Gegnerin Marine Le Pen an. In Umfragen liegt Macron vorn, doch wie schon das Brexit-Referendum und die US-Wahlen in der Vergangenheit zeigten, kann man sich nicht auf Umfrageergebnisse verlassen.

Auch die gefallenen Ölpreise machen den Börsianern zu schaffen. Die richtungsweisende Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um fast vier Prozent auf 46 Dollar je Fass, der tiefste Stand seit rund einem halben Jahr.

Der Lufthansa verhelfen die niedrigeren Ölpreise zu einem Aufschwung, die Aktien legten zuletzt 1,23 Prozent zu und waren zweitgrößter Dax-Gewinner. Den ersten Platz belegte zuletzt Linde mit 1,29 Prozent im Plus. E.on führte weiterhin die Liste der Dax-Unternehmen von hinten an, mit einem dicken Minus von 1,33 Prozent. Analysten der HSBC stuften die Titel auf „reduce“ und senkten das Kursziel um 20 Cent auf 6,50 Euro. Der zweite große Verlierer war zuletzt Siemens mit einem Minus von 1,06 Prozent.

Für Anleger werden aktuelle Daten zum US-Arbeitsmarkt wichtig. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts dürften sich die Anleger laut National-Bank-Analyst Dirk Gojny an den Finanzmärkten zurückhalten. Außerdem sollten sich noch zahlreiche US-Notenbanker sowie Fed-Chefin Janet Yellen äußern. Sie „dürften die Kapitalmärkte auf weitere Leitzins-Anhebungen einstimmen“, schätzte Gojny.

Impulse erhoffen sich Börsianer am Freitag von Jobdaten aus den USA. Experten erwarten, dass im April mehr neue Stellen geschaffen wurden, nämlich 185.000. Im März waren es nur 98.000 Stellen gewesen. „Ein positiver US-Arbeitsmarktbericht wird weiteres Wasser auf die Mühlen der Befürworter einer Leitzinserhöhung im Juni geben 0147, sagte DZ-Bank-Analystin Birgit Figge. Die US-Notenbanker um Fed-Chefin Janet Yellen haben den Leitzins im März angehoben und wollen noch in diesem Jahr zweimal nachlegen.

Auf Unternehmensseite legen Firmen aus der zweiten Reihe ihre Bilanzzahlen vor, darunter Evonik, Heidelberger Druckmaschinen und Telefonica Deutschland. Die Lufthansa hat ihre Aktionäre zur jährlichen Hauptversammlung nach Hamburg geladen.

Die US-Börsen gingen am Donnerstagabend kaum verändert aus dem Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte trat mit 20.951 Punkten auf der Stelle. Der breiter gefasste S&P-500 und der Nasdaq stiegen um 0,1 Prozent.

Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen.