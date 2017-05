 Börse Frankfurt: Dax rutscht unter 12.600er-Marke

FrankfurtDer Dax glich schon letzte Woche einer Achterbahnfahrt und so geht es auch diese Woche weiter. Experten erwarteten einen ruhigen Börsentag, doch zuletzt rutschte der Dax nach einem kurzen Abstecher ins Plus wieder mit 0,38 Prozent unter die 12.600er-Marke auf 12.591 Zähler.

Der MDax folgte ihm ins Minus und notierte zuletzt 0,06 Prozent leichter. Hier legte aber Innogy zuletzt um gute 2,94 Prozent zu. Vergangene Woche waren RWE und Innogy schon in die Höhe geschossen, nachdem Insidern zufolge RWE ein milliardenschweres Bündnis mit dem französischen Versorger Engie prüft. „Die Fusionswelle in der Branche scheint in die nächste Runde zu gehen,“ sagte ein Händler. RWE könnte seine Beteiligung an der Ökostromtochter Innogy an Engie abgeben und würde im Gegenzug an dem französischen Versorger beteiligt, sagten mehrere Investmentbanker der Nachrichtenagentur Reuters. Bislang gebe es aber keine direkten Gespräche der Konzerne.

„Die Spekulationen auf einen Engie-Deal treiben die RWE-Aktien weiter in die Höhe“, sagte ein Händler. RWE notierte erneut fester und lag zuletzt mit einem guten Plus von 1,38 Prozent an der Spitze der Dax-Liste, gefolgt von der Heidelbergcement mit 1,15 Prozent im Plus.

Adidas führt die Liste von hinten schon eine Weile an und notierte zuletzt 1,62 Prozent leichter. Auch Infineon bleibt in den hinteren Reihen und notierte zuletzt 1,27 Prozent leichter – und landete damit auf dem zweiten Platz von hinten.

Der SDax notierte zuletzt 0,22 Prozent fester.

In der vergangenen Woche hielten sich Aktienanleger extrem zurück, nachdem immer mehr Enthüllungen in der Russland-Affäre um Trump aufgetaucht waren. Ein Sonderermittler soll prüfen, ob es zwischen Trumps Wahlkampf-Team und der russischen Regierung tatsächlich geheime Absprachen gab. Schon gibt es den Verdacht, dass Russland sich in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA eingemischt hat. Einem Zeitungsbericht zufolge geriet ein hochrangiger Trump-Berater in den Fokus der Untersuchungen.

„Auch Monate nach der Wahl des neuen US-Präsidenten vergeht keine Woche, an der die Börse sich nicht mit dieser Personalie beschäftigen muss“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Spekulationen auf Steuererleichterungen für Firmen und Milliardeninvestitionen in den Bau von Straßen und Krankenhäusern hatten die Kurse getrieben. Die Hoffnung, dass es wirklich dazu kommt, schwindet allerdings fast täglich. „Nun macht sich Ernüchterung darüber breit, wie viel der mit jeder Menge Vorschusslorbeeren ausgestattete Trump am Ende tatsächlich bewegen kann und wird.“

Am Montag werfen Anleger zudem einen Blick auf die Fusion des Schweizer Chemiekonzerns Clariant mit dem US-Wettbewerber Huntsman. Die milliardenschwere Fusion von Clariant mit dem US-Wettbewerber Huntsman ließ die Titel des Schweizer Chemiekonzerns um 9,7 Prozent auf den höchsten Stand seit 15 Jahren klettern. „Clariant ist in der Branche Übernahmeziel Nummer eins und der Huntsman-Deal könnte nun andere Firmen dazu veranlassen, ein Gebot auf den Tisch zu legen“, sagte Analyst Markus Mayer von Baader Helvea.

Positiv ankommen dürfte bei Anlegern der Deutschen Börse, dass nach Informationen des Handelsblatt Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft laufen: Das Verfahren gegen Firmenchef Carsten Kengeter soll eingestellt werden. Der Verdacht, dass Kengeter Aktien der Deutschen Börse in dem Wissen um eine bevorstehende Übernahme der London Stock Exchange (LSE) gekauft hat, ist das größte Hindernis vor einer Vertragsverlängerung für den Börsen-Chef. Zugleich könnte die Deutsche Börse selbst mit einer Geldbuße den Vorwurf aus dem Weg räumen, dass sie den Kapitalmarkt zu spät über die Fusionspläne informiert hat.

In Brüssel beraten die Euro-Finanzminister über die Freigabe weiterer Finanzmittel für Griechenland. Außenminister Sigmar Gabriel hat Schuldenerleichterungen für das Land gefordert.

An der Wall Street schlossen der Standardwerteindex Dow Jones und der S&P500 am Freitag 0,7 Prozent höher. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,4 Prozent auf 19.665 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3082 Punkte.