 Börse Frankfurt: Dax rutscht vorbörslich unter 12.000 Punkte

FrankfurtDie wachsenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea werden den Dax Börsianern zufolge am Freitag erneut belasten. Der Dax tendiert wenige Minuten vor Eröffnung bei 11.969 Punkten.

Das Marktgeschehen dürfte am Freitag ähnlich verlaufen die an den beiden Handelstagen zuvor. Die Furcht vor einem bewaffneten Konflikt zwischen beiden Staaten hatte Anleger stark verunsichert und aus den Aktienmärkten heraus in weniger riskante Anlagen wie Gold getrieben. Der Dax schloss am Donnerstag 1,2 Prozent tiefer bei 12.014 Zählern. Er war im Verlauf bereits kurzzeitig unter die Marke von 12.000 Punkte gerutscht, hatte sich davon allerdings schnell wieder erholt.

Daneben richten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf die deutschen Inflationsdaten. Das Statistische Bundesamt hat am Freitagmorgen die Prognose von 1,7 Prozent im Monat Juli bestätigt. Auch in den USA werden Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise vorgelegt. Von diesen erhoffen sich Investoren Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen.

Eine anhaltend niedrige Teuerung könnte der Diskussion um die Drosselung der EZB-Anleihekäufe neuen Schwung verleihen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste ausgeweitet. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,9 Prozent tiefer, während der Nasdaq 2,1 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 1,4 Prozent.

In Tokio blieb die Börse am Freitag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 3215 Punkte