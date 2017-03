FrankfurtZweifel am bevorstehenden Trump-Boom dürften laut Börsianern am Mittwoch auch die europäischen Börsen belasten. Immer mehr Investoren seien sich über Tempo und Ausmaß der von US-Präsident Donald Trump versprochenen Konjunkturspritzen nicht mehr sicher, sagte ein Händler.

Banken und Broker sagten für den Dax denn auch Abschläge von über einem halben Prozent voraus. Schon am Dienstag hatte die Wall Street den Anlegern hierzulande die Kauflaune verdorben und den Dax um 0,8 Prozent 11.962,13 Punkten ins Minus gedrückt.

Im vorbörslichen Geschäft pendelt der Dax am Mittwoch unter der Marke von 11.900 Punkten. Gegenüber dem Vortag hat der Leitindex also weiter nachgegeben. Termine, die den Gesamtmarkt bewegen könnten, stehen kaum an.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Die Bilanzsaison neigt sich dem Ende zu, lediglich einige Unternehmen aus der zweiten Reihe, wie der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich warten noch mit Ergebnissen auf. Auf der Konjunkturseite stehen die europäischen Leistungsbilanzdaten und Zahlen zum US-Immobilienmarkt auf der Agenda

An der Wall Street hatten die großen Indizes nach Handelsschluss in Europa am Dienstag ihre Verluste deutlich ausgeweitet: Der Dow-Jones schloss 1,1 Prozent niedriger, nachdem er zuvor noch 0,7 Prozent im Minus gelegen hatte. Ähnlich sah es auch beim S&P500 und dem Nasdaq-Composite aus.

Am Markt war die Befürchtung umgegangen, der Kongress könnte sich in langwierigen Grabenkämpfen um die Rückabwicklung der unter Trumps Vorgänger Barack Obama verabschiedeten Gesundheitsreform verzetteln, anstatt rasch die von der Wall Street besonders ersehnten Steuersenkungen anzugehen.

In Tokio schloss der Nikkei-Index am Mittwoch mit einem Minus von gut zwei Prozent. Vor allem der wieder erstarkte Yen belastete die Exportunternehmen. In Schanghai lagen die Kurse 0,7 Prozent im Minus.