 Börse Frankfurt : Dax schiebt Trump-Chaos beiseite

FrankfurtAnleger dürften die Kursverluste der vergangenen Tage für den Wiedereinstieg in Aktien nutzen. Nach Berechnungen von Banken und Brokern wird der Dax am Freitag leicht im Plus in den Handel starten und notiert gegen 7 Uhr bei 12.610 Punkten. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent auf 12.590,06 Punkte verloren.

In den vergangenen Tagen hatten politische Querelen um US-Präsident Donald Trump die Börsen rund um den Globus belastet. Der Dax verlor auf Wochensicht bislang 1,5 Prozent. Der Dow Jones in den USA gab ein Prozent nach. Ein Sonderermittler soll untersuchen, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der Regierung in Moskau sowie eine Einflussnahme Russlands auf die Präsidentenwahl gab.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum noch bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,3 Prozent höher mit 20.663 Punkten. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 0,2 Prozent auf 19.600 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3086 Punkte.

Spekulationen auf einen Börsengang des Salzgeschäfts treiben die Aktien von K+S am Freitag an. Die Titel stiegen im vorbörslichen Handel um gut zwei Prozent und waren größter Gewinner im Nebenwerteindex MDax. Firmenchef Burkhard Lohr sagte auf einer Investorenkonferenz, das Management werde bis zum Herbst entscheiden, wie es mit dem Salzgeschäft weitergehe. „Anleger hoffen nun darauf, dass es zu einem Börsengang kommt“, sagte ein Aktienhändler. „Die Sache scheint sich zu beschleunigen.“

Der Platow-Brief berichtete zudem, Lohr plane eine Kapitalerhöhung, die ausschließlich von einem Finanzinvestor gezeichnet werden solle. Damit wolle er den Anteil der Leer-Verkäufer drücken, die bei dem Salz- und Düngemittelkonzern aktiv sind. Der Ausgabepreis der neuen Aktien solle bei um die 26 Euro liegen. Die K+S-Aktie ging am Donnerstag mit 22,87 Euro aus dem Handel.