 Börse Frankfurt: Dax schließt mit leichten Abschlägen

FrankfurtKurz vor Beginn des Wochenendes, scheinen die Dax-Anleger handelsmüde geworden zu sein. Der Index kratzte zwar am Vormittag am neuen Jahreshoch und stieg bis auf 12.067 Punkte. Doch am Nachmittag schwand die Zuversicht der Anleger, das Börsenbarometer knickte ab. Zum Handelsschluss stand ein Minus auf der Frankfurter Anzeigetafel: Der Dax schloss bei 11.963 Zählern, gut 0,1 Prozent tiefer als am Vortag. Der MDax dagegen gewann 0,2 Prozent auf 23.325 Zähler, der TechDax stieg gut ein Prozent höher auf 1968 Punkte.

Am Vormittag hatten positive Aussagen des EZB-Chefs Mario Draghi zur Konjunktur Anleger in den deutschen Aktienmarkt gelockt. Draghi hatte am Donnerstag unter anderem betont, es gebe derzeit keinen Druck, weitere Notfall-Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur zu ergreifen. Auch seien neue langfristige Billig-Kredite für die europäischen Geschäftsbanken kein Thema. Die Europäische Zentralbank hatte in ihrer Sitzung am Mittwoch die Leitzinsen unverändert auf null Prozent belassen.

Die Arbeitsmarkt-Daten der USA, die am Nachmittag veröffentlicht wurden, fielen überraschend gut aus – was die Erhöhung der Zinsen durch die Fed im März noch wahrscheinlicher macht. Der Jobmotor in den USA läuft rund und macht den Weg für eine Zinserhöhung in der nächsten Woche frei. Private Unternehmen und der Staat schufen im Februar insgesamt 235.000 Stellen, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 190.000 gerechnet.

Von der Hoffnung auf ein Ende der lockeren Geldpolitik profitierten die Finanzwerte: Aktien der Deutschen Bank legten um 2,1 Prozent zu. In einem Interview mit dem Handelsblatt hatte der Chef von Deutschlands größtem Geldhaus angekündigt, die Integration der Postbank zügig angehen zu wollen. Commerzbank-Papiere gewannen sogar 5,8 Prozent und waren damit die Lieblinge der Anleger.

Verlierer im Dax war der größte deutsche Wohnungsvermieter Vonovia. Die Titel des einzigen Immobilienwerts im Leitindex gaben nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman-Sachs-Analysten 1,9 Prozent nach. Seit Anfang Januar waren Papiere des Bochumer Unternehmens um etwa zehn Prozent auf knapp 33,50 Euro gestiegen, bevor es Mitte Februar wieder leicht abwärts ging.

Im Nebenwerte-Index MDax gewannen Zalando bis 2,7 Prozent, schlossen aber lediglich 1,3 Prozent höher. Die Analysten der Barclays Bank nahmen die Bewertung der Aktien des Online-Händlers mit „Overweight“ und einem Kursziel von 49,75 Euro auf.