FrankfurtSteter Tropfen höhlt den Stein, das wussten schon die alten Römer. Und auch an der Frankfurter Börse zeigt sich der Erfolg mühseliger Kleinarbeit. Anleger hieven den Dax von Jahreshoch zu Jahreshoch, auch wenn der Handel noch so schwunglos daherkommt. Am heutigen Mittwoch reichten schon wenige Punkte für eine neue Bestmarke am Morgen von 11.479 Punkten. Das war es dann aber auch. Seitdem dümpelte der Dax durch einen zähen Handel, am Ende ging er mit 11.468 Punkten quasi unverändert in den Feierabend, gerade mal vier Punkte fester als am Vortag.

Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,3 Prozent auf 3269 Punkte. Für die großen Sprünge fehlen die Kräfte. Denn im Dezember hat das wichtigste Börsenbarometer der Bundesrepublik bisher fast acht Prozent zugelegt – eine wahre Jahresendrally. Die Hoffnungen auf die Wall Street erfüllten sich nicht. Der Dow-Jones-Index scheiterte an der Rekordmarke von 20.000 Punkten.

„Solche geraden Zahlen haben immer eine magische Anziehungskraft“, sagte ein Händler. Der Weltleitindex lief mit 19.960 Punkten minimal leichter. Seit nun einer Woche bleibt der Flirt ergebnislos. Den US-Anlegern geht die Puste aus, dauert ihre Rally doch schon länger als die in Europa. Während Dow und Dax jeden Schwung vermissen ließen, passierte die zweite Reihe einen Meilenstein. Der MDax sprang 0,6 Prozent auf ein frisches Allzeithoch von 22.081 Punkten.

Bei knapp acht Dax-Prozent in drei Wochen ist es kaum verwunderlich, dass die vergangenen Tage Bewegung vermissen ließen. Und dennoch kletterte der Frankfurter Platzhirsch in kleinen Schritten immer weiter rauf. Es scheint fast so, als ob die Anleger nur darauf gewartet hätten. Genau das taten sie wahrscheinlich auch. Bisher galt dieses schwierige Jahr 2016 als verlorenes Börsenjahr für deutsche und europäische Aktien. Das änderte sich mit dem letzten Monat des Jahres. Während der Euro-Stoxx-50 stärkere Verluste aufzuholen hatte und nur knapp über dem Niveau vom Vorjahr liegt, kommt der Dax dank des späten Gipfelsturms auf eine Jahresperformance von 6,7 Prozent. Ende November noch hatte lief der deutsche Leitindex knapp ein Prozent schwächer als zum Jahreswechsel.

Den Startschuss für die Rally zum Jahresausklang gab Mario Draghi. Die Europäische Zentralbank beschloss auf ihrer Ratssitzung in der zweiten Dezemberwoche eine Verlängerung des billionenschweren Anleihekaufprogramms. Mit der ultralockeren Geldpolitik versuchen die Währungshüter Konjunktur und Inflation anzuheizen, das billige Notenbankgeld landet aber vorrangig an den Finanzmärkten, wo es die Kurse von Aktien in die Höhe treibt.

Neben der Euro-Geldschwemme war es dann die mächtigste Notenbank der Welt, die die Kurse weiter befeuerte. Zwar entschied sich die US-amerikanische Fed zur Monatsmitte die Zinsen zum ersten Mal seit einem Jahr wieder anzuheben – was Börsianer nicht gerne sehen –, doch der danach fallende Euro wog den Effekt auf, befeuert seine Abwertung doch die europäischen und heimischen Exporte.

Zudem scheint das Vertrauen in die Konjunktur der weltgrößten Volkswirtschaft groß genug zu sein, dass die Anleger eine Anhebung der Leitzinsen für gerechtfertigt halten. Immerhin hatte die mir großer Vorsicht agierende Fed eine Straffung ihres Kurses trotz solider Zahlen aus der Wirtschaft mehrmals verschoben, aus Sorge, Turbulenzen auf den Finanzmärkten könnten die fragile Realwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen.