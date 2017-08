Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer deutsche Leitindex Dax notierte am späten Nachmittag mit 12.178 Punkten 0,59 Prozent im Minus. Europas Aktienanleger haben sich somit von der Euphorie in den USA über die Geschäftszahlen von Apple nicht anstecken lassen. Zu tief sitzt laut Händlern bei vielen die Sorge um die Folgen des hohen Euro-Kurses für die Gewinnentwicklung der heimischen Unternehmen.

Freuen konnten sich die Anleger derweil über den Ausgang des Diesel-Gipfels: Die Aktien der großen Autobauer drehten am Mittwochnachmittag ins Plus. BMW, Daimler und Volkswagen gewannen bis zu 0,7 Prozent. Die Titel der Opel-Mutter Peugeot notierten in Paris 0,2 Prozent höher.

Dem Branchenverband VDA zufolge wollen die Hersteller den Schadstoff-Ausstoß von mehr als fünf Millionen Diesel-Fahrzeugen per Software-Update reduzieren. Die Nachrüstung sei für die Kunden kostenlos. „Die Automobil-Industrie hat gewonnen, weil dies die billigste Lösung ist“, sagte ein Börsianer. Es ist allerdings umstritten, ob die Software-Lösung ausreicht, um die drohenden Fahrverbote in Ballungszentren zu verhindern.

„Es sieht danach aus, als ob die Politik den Autobauern Schützenhilfe leisten wird. Niemand in der Bundesregierung ist vor der Bundestagswahl an einem Hochkochen des Skandals und einem Absturz der Auto-Aktien interessiert“, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst bei CMC Markets.

Allerdings lastete der neuerliche Rückgang des Autoabsatzes in den USA auf den Aktien. Laut Insidern steckt aber auch der heimische Automarkt im Sommerloch. Darüber hinaus verschlechtert der hohe Wechselkurs die Absatzchancen der europäischen Auto-Hersteller auf dem Weltmarkt. Der Euro stieg um mehr als einen halben US-Cent auf 1,1868 Dollar und liegt damit so hoch wie zuletzt am 12. Januar 2015.

Die Analysten der Bank Morgan Stanley rechneten vor, dass ein zehnprozentiger Kursanstieg des Euros die Firmengewinne um fünf bis acht Prozent schmälert und das Wachstum im darauffolgenden Jahr um etwa 0,7 Prozentpunkte drückt. Seit Jahresbeginn hat der Euro um gut zwölf Prozent aufgewertet.