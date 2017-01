DüsseldorfDie Vereidigung von Donald Trump steht zwar erst am Ende der Termin-Woche der Dax-Anleger. Dennoch dürfte der künftige US-Präsident bereits am Montag für Gesprächsstoff sorgen. In einem Interview droht er den deutschen Automobilbauern mit Strafzöllen von bis zu 35 Prozent, sollten sie ihre Autos in Mexiko statt, wie von ihm gewünscht, in den USA bauen.

Damit gibt Trump den Auftakt für eine Woche mit wenigen, aber wichtigen Terminen: Neben seiner Vereidigung haben die Anleger das Weltwirtschaftsforum in Davos, das am Dienstag beginnt, sowie den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf dem Zettel. Ins Rampenlicht rückt außerdem Italien, nachdem die Ratingagentur DBRS die Kreditwürdigkeit des Landes auf „BBB“ von „A“ gesenkt hatte. Damit müssen Geschäftsbanken für Zentralbankkredite mehr italienische Anleihen als Sicherheit hinterlegen als bislang.

Am Montag gaben sich die Dax-Anleger eher pessimistisch. Nachdem der Dax bei 11.537 Punkten 0,8 Prozent tiefer gestartet war, stand er gegen Mittag rund 0,6 Prozent tiefer bei 11.556 Punkten. Am Freitag hatte der Dax – beflügelt von guten Zahlen der US-Bankbilanzen – 0,9 Prozent höher bei 11.635 Punkten geschlossen. Heute entschieden sich Anleger offenbar dafür, Gewinne mitzunehmen, statt zuzukaufen.

Auch die Vorgaben aus Asien sprechen dafür, dass der Dax ein wenig verschnauft. Dort setzten die Anleger am Montag auf Verkaufen: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,9 Prozent tiefer bei 19.111 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,8 Prozent auf 1531 Zähler. Grund für die Zurückhaltung ist die Ernüchterung über die möglichen Folgen Trumps für die Weltwirtschaft. „Manche Leute nehmen jetzt Gewinne mit, weil sie die dunkle, protektionistische Seite seiner Politik sehen“, sagt Norihiro Fujito, Investmentstratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. „Auf der anderen Seite hat er seinen Job noch nicht begonnen. Und es gibt nicht viele Beispiele, wo die Aktienkurse ihren Höhepunkt vor der Amtseinführung eines US-Präsidenten erreicht haben.“

Von den US-Märkten sind am Montag keine großen Impulse zu erwarten. Die Börsen des Landes haben wegen des Martin-Luther-King-Tags geschlossen. Am Freitag hatten sich an der Wall Street die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung am Freitag fast unverändert, während der Nasdaq 0,5 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent.