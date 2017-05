FrankfurtKurz nach Handelseröffnung lag der deutsche Leitindex bei 12.730 Punkten, ein Minus von 0,15 Prozent. Am Dienstag hatte der Leitindex um 0,4 Prozent zugelegt und mit 12.749,12 Punkten so hoch wie noch nie geschlossen.

Der MDax der mittelgroßen Werte gab Mittwochfrüh um 0,26 Prozent auf 25 121,57 Zähler nach. Der TecDax verlor 0,04 Prozent auf 2147,36 Punkte. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50, ging es um 0,12 Prozent nach unten.

Im Verlauf des Tages dürften die Anleger vor allem auf die anstehenden Hauptversammlungen blicken. Anders als üblich könnte es dabei turbulent zugehen: Bei Linde, SAP und Volkswagen empfehlen einflussreiche Aktionärsberater, das Management nicht zu entlasten – eine kleine Revolution.

Ansonsten könnte die überraschende Entlassung des FBI-Chefs James Comey durch US-Präsident Donald Trump die Anleger nervös machen. Zeitweise drückte dies in Fernost den Dollar etwas. Banken und Broker sagten für den Dax wenig veränderte Kurse auf dem hohen Rekordniveau voraus.

Bei Volkswagen rügte der Aktionärsberater Hermes EOS am Dienstag die aus seiner Sicht unzureichende Aufklärung des Abgas-Skandals und empfahl den VW-Aktionären gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie gegen das neue Vergütungssystem zu stimmen.

Wegen des Vergütungssystems empfehlen Hermes und der US-Stimmrechtsberater ISS auch den SAP-Aktionären, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern. Bei Linde sorgt das Vorgehen bei der geplanten 60 Milliarden schweren Fusion mit dem US-Rivalen Praxair für den Unmut der Berater. Daneben haben unter anderem Heidelberg Cement, Eon und Hochtief die Anleger zu Hauptversammlungen geladen. Die Papiere von HeidelbergCement sackten zuletzt als schwächster Index-Wert um mehr als 2 Prozent ab.

An der Wall Street hatten der Dow-Jones- und der S&P500-Index am Dienstag nach Handelsschluss in Europa leicht ins Minus gedreht und waren mit Abschlägen von 0,2 und 0,1 Prozent aus dem Handel gegangen. Der Nasdaq-Composite schloss dagegen 0,3 Prozent höher. In Fernost lagen die Börsen am Mittwoch leicht im Plus: Der Nikkei-Index lag 0,3 Prozent im Plus. In Shanghai notierte der Composite-Index 0,1 Prozent höher.