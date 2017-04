FrankfurtAn der deutschen Börse geht es zum Start leicht bergab: Der Dax sank im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 12.172 Punkte. Mit Spannung warteten Investoren auf die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Von Reuters befragte Analysten rechnen für März mit 180.000 neuen Jobs außerhalb der US-Landwirtschaft.

Nach den überraschend starken Zahlen der privaten Arbeitsagentur ADP vom Mittwoch könnten die offiziellen Zahlen ebenfalls höher ausfallen als erwartet, schrieben die Analysten der Postbank in einem Kommentar. „Nach dem ADP-Bericht dürften die Marktteilnehmer insgeheim eine deutlich höhere Zahl an neuen Stellen erwarten, als es die Konsensusschätzung erahnen lässt“, erwartet auch die Essener National-Bank.

Auch die Lage im Nahen Osten ist Thema an den Börsen: Als Reaktion auf den mutmaßlichen Giftgas-Einsatz des syrischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung griffen die USA in den frühen Morgenstunden militärische Ziele in Syrien an. „Jetzt gilt es, die politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen des US-Alleingangs zu bewerten“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

„Umso spannender wird jetzt, wie sich US-Präsident Donald Trump beim Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in der Nordkorea-Politik positioniert.“ Hier drohe ein Konflikt mit China. Dessen Nachbarland Nordkorea hatte in den vergangenen Tagen mit Raketentests provoziert.

Der Index mittelgroßer Werte MDax holte seine Verluste am Morgen mit noch 0,04 Prozent Minus bereits fast wieder auf und lag bei 24.099,69 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,28 Prozent auf 2.029,06 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls etwas abwärts.

Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall setzten ihre Rekordrally mit plus 1,6 Prozent fort. Hier setzen die Anleger ohnehin bereits auf steigende Militärausgaben. Um 2,3 Prozent abwärts ging es dagegen für die Aktien von Fraport nach einer Mainfirst-Studie. Analyst Tobias Sittig riet zu Gewinnmitnahmen, nachdem die Papiere des Frankfurter Flughafenbetreibers tags zuvor ein Rekordhoch erreicht hatten.

Die Papiere des des österreichischen IT-Konzerns S&T kamen auf dem höchsten Niveau seit 2004 weiter voran. Der Großaktionär der schwächelnden Kontron zeichnet deren Kapitalerhöhung und kommt damit dem Ziel näher, Kontron mit ihrer eigenen Deutschlandtochter zu verschmelzen.