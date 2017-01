FrankfurtEuropas Anleger sind zur Wochenmitte scharenweise aufs Parkett geströmt. Der Dax kletterte mit 11.755 Punkten auf einen Stand, den er zuletzt im Mai 2015 markiert hatte. Die Börsianer nahmen freundliche Vorgaben dankbar an und nutzten diese, um aus einem wochenlangen Trott auszubrechen. Das kommt etwas überraschend, bleibt der große Hemmschuh – das Fragezeichen hinter Donald Trumps Wirtschaftspolitik – doch noch immer bestehen. Der Dax notierte im mittwöchigen Frühhandel 1,2 Prozent fester bei 11.738 Punkten, der Euro-Stoxx-50 rückte 1,2 Prozent vor auf 3321 Zähler. Die Unsicherheit rund um den neuen Washingtoner Kurs ließ die Märkte nicht erst seit Jahresbeginn auf der Stelle treten. Heute löste sich die Stimmung.

An der Wall Street hatte der Dow Jones am Dienstag nach Handelsschluss in Europa seine Gewinne verdoppelt und war mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 19.912 Punkten aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,6 Prozent auf 2.280 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 5.600 Punkte. Damit schlossen S&P und Nasdaq auf Rekordständen.

Der harte Wettbewerb mit Rivalen wie der Deutschen-Telekom-Tochter T-Mobile bremst Verizon aus. Im abgelaufenen Quartal fiel der Umsatz um mehr als fünf Prozent und der Nettogewinn sogar um über 16 Prozent. Der Aktienkurs gab um 4,4 Prozent nach.

Am Mittwochvormittag steht unter anderem der Ifo-Index an, der die Stimmung in den deutschen Chefetagen im Januar misst. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten rechnen mit einem leichten Anstieg auf 111,3 von 111,0 Punkten.

Außerdem legen weitere Firmen Geschäftszahlen vor: So öffnen unter anderem die spanische Bank Santander und Airbus-Rivale Boeing ihre Bücher.

In den Fokus dürften auch die Aktien der Deutschen Bank rücken: Ein möglicher Teilbörsengang der Vermögensverwaltung Deutsche Asset Management ist bei den Aktionären der Deutschen Bank am Mittwoch vorbörslich gut angekommen: Die Aktien stiegen um 2,2 Prozent und zählten damit im Dax zu den Favoriten.



Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel stellt am Mittwochmittag in Berlin die aktuelle Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Die Vorlage des Jahreswirtschaftsberichtes nach der Kabinettssitzung dürfte Gabriels letzter größerer Termin als Wirtschaftsminister sein. Denn nach seinem Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz will Gabriel als Außenminister im schwarz-roten Kabinett weitermachen.