 Börse Frankfurt: Dax springt auf Allzeithoch

Frankfurt/DüsseldorfDie Erleichterung an der Börse ist riesig: Der deutsche Leitindex Dax hat mit einem deutlichen Zeichen auf den Ausgang der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl reagiert. Kurz vor 11 Uhr notierte der Aktienindex 2,9 Prozent im Plus und damit bei 12.398,05 Punkten. Damit hat er sein bisheriges Rekordhoch von vor zwei Jahren geknackt und ein neues Allzeithoch erreicht.

Auch Französische Aktien und der Euro legten kräftig zu. Börsianer hatten befürchtet, dass es nur die Euro-Gegner Marine Le Pen und ihr linker Widersacher Jean-Luc Melenchon in die Stichwahl schaffen. „Nach diesem Ergebnis würde ich sagen: Vive la France, es lebe Europa. Und europäische Aktien“, sagte der Chef-Anlagestratege der Deutsche Asset Management, Stefan Kreuzkamp.

Am 10. April 2015 hatte das deutsche Börsenbarometer mit der Marke von 12.390 Punkten den bis dato höchsten Stand seiner Geschichte erreicht.

Auch der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, schaffte mit 24.432 Punkten ein neues Rekordhoch. Zuletzt lag er mit einer Steigerung um 1,80 Prozent knapp darunter. Der Technologie-Index TecDax rückte um 1,60 Prozent auf 2048,75 Punkte vor.

An der Börse in Paris schoss der Auswahlindex CAC40 um vier Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 5268 Punkte in die Höhe. Zuletzt lag er 37 Punkte darunter noch mit 3,4 Prozent im Plus. Vorbörslich hatte sich sogar ein Sprung auf das Niveau von 2008 abgezeichnet. Dazu fehlten ihm dann aber rund 15 Punkte. Der EuroStoxx50 kletterte um 3,5 Prozent auf den höchsten Stand seit August 2015. Als sicher geltende Anlagen wie Gold und Bundesanleihen flogen dagegen aus den Depots. Der Euro stieg zeitweise auf ein Fünfeinhalb-Monats-Hoch über 1,09 Dollar.

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich am Sonntag siegte der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron mit 23,8 Prozent. Er stellt sich nun am 7. Mai in der Stichwahl Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Front National, auf die 21,5 Prozent der Stimmen entfielen. Früheren Umfragen zufolge hat der Europa freundliche Macron gute Chancen, Frankreichs neuer Präsident zu werden.

Ökonomen zur ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl Marcel Fratzscher, Präsident Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung „Das Resultat ist ein vielversprechendes Zeichen auch für Deutschland und Europa. Es wird in der Wirtschaft und den Finanzmärkten ein kollektives Aufatmen auslösen. Mit Emanuel Macron steht der führende Kandidat für Wirtschaftsreformen und ein starkes Europa. Die Chancen sind sehr hoch, dass Macron sich im zweiten Wahlgang durchsetzen wird. Es ist noch zu früh, Entwarnung gegen einen Zusammenbruch der Finanzmärkte und gegen das Ende des Euro zu geben. Europa hat eine weitere wichtige Hürde zur Beendigung der Finanz- und Wirtschaftskrise genommen. Ich erwarte eine positive Reaktion der Finanzmärkte und des Euro auf die erste Runde der französischen Wahlen. Mit dem Resultat steigen die Erwartungen auch an die Bundesregierung, sehr bald nach der zweiten Wahlrunde mit dem neuen französischen Präsidenten einen konkreten Plan zur Reform der EU und der Beendigung der europäischen Wirtschaftskrise vorzulegen. Die Bundesregierung sollte die Zeit nutzen, um die Reformen Europas voranzutreiben. Mit Macron würde die Bundesregierung einen wichtigen pro-europäischen Partner gewinnen. Die Bundesregierung muss sich mit einem Präsidenten Macron aber auf einen starken und kritischen Partner auf Augenhöhe einstellen.“

Holger Sandte, Europa-Chefvolkswirt Nordea-Bank „Emmanuel Macron wird aller Wahrscheinlichkeit nach der neue französische Präsident – eine gute Nachricht für Frankreich, die EU und Deutschland. Auch die Finanzmärkte werden zumindest vorsichtig aufatmen. Das Reformtempo in Frankreich dürfte steigen, vor allem wenn die Parlamentswahl im Juni Unterstützung für ihn bringt. Die Hoffnungen und Vorschlusslorbeeren muss er dann allerdings auch rechtfertigen. Das deutsch-französische Tandem kann wieder Fahrt aufnehmen, auch wenn man sich nicht in allem einig sein wird.“

Jörg Krämer, Chefvolkswirt Commerzbank „Es ist nicht zu einem Horror-Ergebis gekommen, das die Stabilität der Währungsunion bedroht hätte. Es werden nicht Links- und Rechtsradikale gemeinsam in die zweite Runde gehen. Das ist sehr gut. Le Pen war auch nicht stärker als in den Umfragen. Das senkt die Risiken, dass es in der entscheidenden zweiten Runde schief geht. Deshalb gehen wir davon aus, dass Macron neuer Präsident wird. Das ist – gemessen an den anderen Kandidaten – das beste Ergebnis für Frankreich. Macron ist aber kein Heilsbringer und kein echter Reformer. Er scheut vor tiefgreifenden Reformen am Arbeitsmarkt zurück. Insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Auch seine Pläne zur Haushaltskonsolidierung sind vage. Er ist zudem für gemeinsame Anleihen der Euro-Länder und damit auf Konfrontationskurs zu Berlin. Der Euro-Raum kommt nicht zur Ruhe, auch wenn die Märkte erst einmal positiv reagieren dürften.“

Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg-Bank „Das scheint für Frankreich und Europa das richtige Resultat zu sein. Es ist so gekommen, wie die Meinungsumfragen es vorausgesagt hatten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Frankreich den Reformer Macron wählt und seine Botschaft der Hoffnung gegen Le Pens Botschaft der Wut gewinnt. Damit wird es wahrscheinlicher, dass Frankreich die Reformen bekommt, die es ökonomisch stärker macht und wirtschaftlich näher an Deutschland heranrücken lässt.“

Folker Hellmayer, Bremer Landesbank „Das ist ein sehr positives Ergebnis für Europa und die Stabilität von Realwirtschaft und Finanzmärkten. Vor drei Wochen stand so ein Ergebnis für Macron noch nicht zur Debatte. In zwei Wochen dürfte er einen recht klaren Sieg einfahren. Die politischen Unsicherheiten, die zur Schwäche des Euro und zum Kapitalabzug aus Europa geführt haben, sind zwar noch nicht vollständig bereinigt, aber immerhin zu 90 Prozent. Dass die Wahl auf Macron fiel, ist ein Zeichen dafür, dass sich die Franzosen eine Neuausrichtung der Politik wünschen. Das ist auch ein Weckruf für Berlin und Gesamteuropa, die politischen Ansätze der Vergangenheit kritischer zu überprüfen – von der Erweiterung der EU bis zur Demokratisierung der Institutionen und der Wiederbelebung des europäischen Geistes.“

Michael Hüther, Präsident Institut der deutschen Wirtschaft „Die Achse Paris-Berlin kann wieder zu einem starken Motor werden. So ist das Schlimmste erst einmal verhindert worden. Freilich: die zweite Runde in 14 Tagen muss erst noch gewonnen werden. Und dann beginnt die Arbeit in einem wirtschaftsstrukturell schwach aufgestellten Land.“

Analyst Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank bezeichnete den Macron-Erfolg als positives Ergebnis für Europa. „Die politischen Unsicherheiten, die zur Schwäche des Euro und zum Kapitalabzug aus Europa geführt haben, sind zwar noch nicht vollständig bereinigt, aber immerhin zu 90 Prozent.“ An den Finanzmärkten wüchsen nun Hoffnungen auf dringend benötigte Reformen in Frankreich, sagte der Chefökonom der VP Bank, Thomas Gitzel. „Möglicherweise kann Macron tatsächlich der streikfreudigen französischen Bevölkerung einen neuen wirtschaftspolitischen Kurs schmackhaft machen.“

Besonders begehrt bei Anlegern waren Banken: Der europäische Branchenindex schnellte am Montag um 6,3 Prozent nach oben und erreichte mit 133,21 Punkten den höchsten Stand seit knapp anderthalb Jahren.

Im Dax lagen Aktien der Commerzbank ganz vorne und stiegen um mehr als neun Prozent auf ein Jahreshoch von 9,15 Euro. Deutsche Bank gewannen bis zu 6,6 Prozent auf 16,59 Euro und waren so teuer wie seit Anfang März nicht mehr. Auch die Papiere französischer, italienischer und spanischer Institute zogen kräftig an. Societe Generale sprangen um mehr als elf Prozent auf ein Sechs-Jahreshoch. Die französischen Institute BNP Paribas und Credit Agricole zogen um je rund acht Prozent an.

Analysten sehen nun bessere Chancen für europäische Branchentitel als zuvor: So stuften die Experten von Kepler Chevreux den Sektor hoch auf „Overweight“ von „Neutral“. Nach dem Sieg des unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron in der ersten Wahlrunde sei eine große Hürde aus dem Weg geräumt, hieß es zur Begründung. Umfragen zufolge hat der als wirtschafts- und europafreundlich geltende Macron nun gute Chancen, Frankreichs neuer Präsident zu werden. „Zudem hellen sich die konjunkturellen Perspektiven in Europa fortschreitend auf“, betonten die Analysten. Auch die Inflationserwartungen stiegen. „All das sollte dazu führen, dass Bankentitel sich besser entwickeln werden als der Gesamtmarkt.“ Auch die Deutsche Bank gab in einem aktuellen Marktkommentar bekannt, sich nach den Wahlen wieder stärker bei europäischen Bankentiteln zu positionieren.