 Börse Frankfurt : Dax startet 0,3 Prozent im Plus

FrankfurtBegleitet von einer regelrechten Zahlenflut ist der Dax am Dienstag freundlich gestartet. Unterstützung kam von erneut stark ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland. So gab es neue Rekorddaten zum deutschen Außenhandel im März.

Der Leitindex gewann im frühen Handel 0,30 Prozent auf 12 733,12 Punkte. Tags zuvor hatte er eine neue Bestmarke bei 12 762 Punkten erreicht, letztlich dann aber leicht schwächer geschlossen. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich war zum Wochenauftakt als Wahl „pro Europa“ gewertet worden. Da der Dax allerdings nach der ersten Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen um fast 6 Prozent gestiegen war, gilt er inzwischen laut Börsianern als „heiß gelaufen“.

Der MDax stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 25 122,97 Zähler. Der TecDax rückte um 0,04 Prozent auf 2135,39 Punkte vor. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50, ging es um 0,34 Prozent hoch.

Gefragt waren Commerzbank, die Aktien stiegen am Dienstag um bis zu 2,3 Prozent auf 9,26 Euro und waren die größten Gewinner im Dax. Analyst Philipp Häßler vom Brokerhaus Equinet sagte, die Ergebnisse seien besser ausgefallen als erwartet. Die höheren Erträge im Quartal seien nur teilweise auf einen Sondereffekt zurückzuführen. Auch ein Aktienhändler betonte, die operative Entwicklung der Commerzbank habe überrascht. Das Geldhaus, das mitten in einem Konzernumbau steckt, verdiente von Januar bis März nach Anteilen Dritter mit 217 Millionen Euro 28 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Größter Verlierer im Dax waren Münchener Rück mit einem Kursminus von 1,6 Prozent. Der weltgrößte Rückversicherer verdiente mehr als im ersten Quartal 2016, allerdings lag das Ergebnis unter den Erwartungen von Analysten.

Im MDax rutschten Fraport um 3,5 Prozent ab. Der Flughafenbetreiber musste zum Jahresauftakt wegen Ausgaben für den Personalumbau einen Gewinnrückgang hinnehmen.

Mit Verkäufen haben die Anleger auch auf den Zwischenbericht von Symrise reagiert. Die Aktien des Duft- und Aromenherstellers fielen um 2,9 Prozent auf 63,01 Euro, womit sie im MDax zu den Schlusslichtern zählten. Die Zahlen zeigten ein gemischtes Bild, erklärte DZ-Bank-Analyst Thomas Maul in einer Kurzstudie. Zwar sei die Entwicklung im Segment Flavor & Nutrition positiv. „Die schwache Performance des Segments Scent & Care dürfte dagegen zunehmend Fragen aufwerfen.“ Die Experten von Kepler Cheuvreux halten die Erwartungen der Anleger für das Gesamtjahr für zu hoch. „Die Aktie ist schlicht und einfach überbewertet“, schrieben die Analysten, die ihre Verkaufsempfehlung bekräftigten. Symrise-Aktien haben seit Jahresbeginn rund zehn Prozent gewonnen – etwas weniger als der MDax.

Auf Konjunkturseite überraschte Anleger die deutliche Steigerung der Exporte im März. Sie summierten sich auf einen Höchstwert von 118,2 Milliarden Euro, was einem Plus von fast elf Prozent im Vergleich zum März 2016 entspricht.

An der Wall Street schloss der Dow Jones die Sitzung fast unverändert mit 21.012 Punkten. Auch der Nasdaq und der S&P500 bewegten sich kaum. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 19.885 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3074 Punkte.