 Börse Frankfurt: Dax startet etwas fester

Dax Der Dax startet im Plus. (Foto: dpa)

FrankfurtDie vergangene Woche war für den deutschen Leitindex eine Woche der Turbulenzen, nicht zuletzt wegen der Affären um US-Präsident Donald Trump. Diese Woche startet der Dax wie von Händlern und Analysten erwartet eher ruhig und notierte bei Börsenstart mit 0,22 Prozent fester bei 12.666 Zählern. Am Freitag hatte das Börsenbarometer 0,4 Prozent höher bei 12.638,69 Punkten geschlossen.

Am Montag werfen Anleger einen Blick auf die Fusion des Schweizer Chemiekonzerns Clariant mit dem US-Wettbewerber Huntsman. Mit dem Zusammenschluss entsteht nach Angaben von Clariant ein Unternehmen mit einem Umsatz von rund 13,2 Milliarden Dollar. Positiv ankommen dürfte bei Anlegern der Deutschen Börse, dass nach Informationen des Handelsblatt Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft laufen, das Verfahren gegen Firmenchef Carsten Kengeter einzustellen.

In Brüssel beraten die Euro-Finanzminister über die Freigabe weiterer Finanzmittel für Griechenland. Außenminister Sigmar Gabriel hat Schuldenerleichterungen für das Land gefordert.

An der Wall Street schlossen der Standardwerteindex Dow Jones und der S&P500 am Freitag 0,7 Prozent höher. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,4 Prozent auf 19.665 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3082 Punkte.