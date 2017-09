FrankfurtAnleger haben sich zum Auftakt in die neue Handelswoche wieder mit Aktien eingedeckt. Der Dax legte zu Börsenstart um 0,6 Prozent auf 12.381 Punkte zu. Händler führten die Kauffreude vor allem darauf zurück, dass Nordkorea am Samstag, dem Jahrestag der Staatsgründung, keine neuen Raketen in die Luft gejagt hat. Mit Spannung warteten Investoren dagegen noch auf das volle Ausmaß der Zerstörung durch den Wirbelsturm „Irma“, der derzeit über den US-Bundesstaat Florida hinwegfegt.

Gefragt waren die Titel von Rückversicherern. Münchener Rück legten 3,4 Prozent zu und waren Top-Favorit im Dax. Hannover Rück stiegen im MDax um vier Prozent. Münchener-Rück-Vorstand Torsten Jeworrek sagte am Wochenende beim alljährlichen Treffen der Branche in Monte Carlo, sein Konzern sei in Florida nicht so stark engagiert. Positiv kam bei Anlegern außerdem an, dass die Konzerne mit stabileren Preisen und besseren Marktbedingungen rechnen.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Einen genauen Blick dürften Anleger auch auf die Aktien des Darmstädter Pharmakonzerns Merck werfen. Insidern zufolge hat der Schweizer Lebensmittelriese Nestle ein Auge auf das von Merck zur Disposition gestellte Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten geworfen. Auf Konjunkturseite werden keine relevanten Daten erwartet.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 1,4 Prozent auf 19.541 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3366 Punkten.