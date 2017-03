FrankfurtVor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag fester in den Handel gestartet. Kurz nach Börseneröffnung legte der deutsche Aktienindex um 0,3 Porzent auf 12.012 Punkte zu. Am Donnerstag hatte der Dax 0,1 Prozent höher bei 11.978 Punkten geschlossen.

Im Fokus der Anleger stehen am Freitag die neuesten Daten zur Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Von Reuters befragte Experten gehen davon aus, dass in den USA im Februar 190.000 Stellen neu geschaffen wurden nach 227.000 im Vormonat. Anleger erhoffen sich von den Zahlen die Bestätigung ihrer Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen kommende Woche anheben wird.

Die Europäische Zentralbank hatte in ihrer Sitzung am Mittwoch die Leitzinsen unverändert auf Null Prozent belassen. Die hatten die Märkte zwar erwartet, dennoch zeigten sie sich erleichtert. Der Dax drehte am Mittwoch nach dem Zinsentscheid ins Plus und knackte zeitweise die 12.000-Punkte-Marke. In der zweiten Reihe gewann der MDax 0,1 Prozent vor auf 23.265 Punkte, der TecDax verlor 0,4 Prozent auf 1948 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 rückte 0,6 Prozent vor auf 3409 Punkte und markierte eine 15-Monats-Hoch.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Dow Jones und Nasdaq schlossen fast unverändert. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Freitag um 1,5 Prozent auf 19.605 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3.213 Punkte.