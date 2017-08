 Börse Frankfurt: Dax startet kaum verändert

FrankfurtDer Dax notierte zur Eröffnung am Donnerstag 0,2 Prozent im Plus bei 12.200 Punkten. Der MDax mit den Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen legte um 0,2 Prozent auf 24 978 Punkte zu. Der Technologiewerte-Index TecDax verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 2271Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 gewann 0,3 Prozent.

Besonders gespannt warteten Börsianer darauf, ob EZB-Chef Mario Draghi bei seinem Auftritt am Freitag die Aufwertung des Euro in den vergangenen Monaten thematisieren wird. „Sollte Draghi sich bedeckt halten, wäre das für den Markt ein Zeichen dafür, dass die Toleranzgrenze der EZB bei der Währung noch lange nicht erreicht ist“, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Mit 1,1789 Dollar kostete die Gemeinschaftswährung am Donnerstag rund zwölf Prozent mehr als zu Jahresbeginn.

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehörte Capital Stage mit einem Kursplus von 2,8 Prozent. Der Windpark-Betreiber hob nach einem Umsatz- und Gewinnsprung seine Gesamtjahresziele an.

Sorgen vor einer Zuspitzung des innenpolitischen Streits in den USA haben die Wall Street am gestrigen Handelstag belastet. Kopfschmerzen bereitete den Anlegern in den USA vor allem Präsident Donald Trumps Drohung, es im Konflikt um die Finanzierung der von ihm angekündigten Grenzmauer zu Mexiko auf einen „government shutdown“ ankommen zu lassen - einer Art Zwangsschließung der staatlichen Behörden.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte pendelte im Verlauf zwischen einem Hoch von 21.866 und einem Tief von 21.808 Punkten. Er ging 0,4 Prozent schwächer bei 21.811 Zählern aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 büßte ebenfalls 0,4 Prozent ein und schloss auf einem Stand von 2444 Stellen. Die Technologiebörse Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 6278 Punkte nach.

Der Aktienmarkt in Japan ist am Donnerstag der Wall Street ins Minus gefolgt. Der Nikkei-Index fiel 0,1 Prozent auf 19.408 Punkte und damit fast auf den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Monaten. Der breiter aufgestellte Topix ging ebenfalls 0,1 Prozent auf 1598 Zähler zurück. Die politischen Unsicherheiten in den USA hielten den Nikkei in Schach, sagten Händler.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

In Deutschland präsentieren nur Unternehmen aus der zweiten Reihe Zahlen wie beispielsweise der Ticket-Vermarkter CTS Eventim. In den USA hofft die US-Modekette Abercrombie & Fitch hofft auf bessere Zeiten. Sie ist eines von vielen Beispielen, wie sehr sich die einst alles dominierenden amerikanischen Modeketten im Niedergang befinden. Analysten rechnen erneut mit sinkendem Umsatz und einem Verlust in der Bilanz. Darüber hinaus stehen in den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Terminplan. Am morgigen Freitag wird der Ifo-Index veröffentlicht.