FrankfurtDer deutsche Leitindex Dax ist mit leichten Gewinnen in den Mittwochshandel gestartet. Das Börsenbarometer lag am Morgen 0,12 Prozent im Plus bei 12.014 Punkten. Am Dienstag hatte die Nervosität der Anleger wegen der anstehenden Wahlen in Frankreich und Großbritannien den Dax noch 0,9 Prozent ins Minus auf 12.000 Punkte gedrückt.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen abbildet, sank am Mittwoch unter 24.000 Punkte und notierte zuletzt 0,16 Prozent tiefer bei 23.999,91 Zählern. Der Technologie-Index TecDax gewann 0,08 Prozent auf 2.003 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,09 Prozent nach oben.

„Geopolitische Sorgen, schwache US-Konjunkturdaten und Unsicherheiten rund um die anstehenden Wahlen in Frankreich belasten die Börsen“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Kurz vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen am Sonntag deutet alles auf ein enges Rennen hin. Auch die vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien sorgten für weiter steigende Kursschwankungen an den Börsen, sagte ein Händler.

Aktien von Volkswagen setzten ihren Höhenflug des Vortages dennoch fort und legten um 1,2 Prozent auf 138,55 Euro zu. Am Dienstag waren sie dank eines Gewinnschubs im ersten Quartal um 4,4 Prozent gestiegen.

Der Online-Modehändler Zalando wurde hingegen mit seinem Jahresauftakt den Erwartungen der Analysten nicht gerecht. Die Aktien fielen um mehr als vier Prozent ans MDax-Ende. Die erreichte Ebit-Marge zwischen Januar und März gab Zalando mit 1,0 bis 3,0 Prozent an, was Händlern zufolge wesentlich schwächer ausfiel als gedacht. Im Gesamtjahr strebt das Unternehmen eine Marge von fünf bis sechs Prozent an.

Neben der Politik richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Bilanzsaison. Unter anderem öffnet die Bank Morgan Stanley ihre Bücher. Die Konkurrenten JPMorgan, Citigroup und Bank of America hatten positive Zahlen vorgelegt, während Wells Fargo und Goldman Sachs enttäuschten.

Die US-Börsen hatten am Dienstag ihre Verluste nach Börsenschluss in Europa noch etwas ausgebaut. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,5 Prozent auf 20.523 Punkte nach, der S&P-500 sank 0,3 Prozent auf 2.342 Zähler. Der Nasdaq-Index verringerte sich um 0,1 Prozent auf 5.849 Punkte.

In Japan hielten sich die Anleger am Mittwoch zurück. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag unverändert bei 18.417 Punkten.