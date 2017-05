 Börse Frankfurt : Dax startet leicht im Plus

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt hat seine Schwächephase vom Vortag schnell hinter sich gelassen und am Freitag wieder zugelegt. Der Dax rückte am Vormittag um 0,14 Prozent auf 12.728 Punkte vor und befindet sich damit in Schlagdistanz zu seinem am Dienstag erreichten Rekordhoch bei 12.783 Punkten.

Auf Wochensicht tritt der Leitindex aktuell jedoch quasi auf der Stelle. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann Freitagfrüh 0,26 Prozent auf 24.973 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,06 Prozent hoch.

Besonders für den TecDax ging es im frühen Handel mit plus 1,97 Prozent auf 2189,33 Punkte kräftig nach oben. Treiber ist eine Übernahme im Telekommarkt: United Internet will das Mobilfunkunternehmen Drillisch schlucken. Dazu bringt United Internet seine Tochter 1&1 Telecommunication bei Drillisch ein. Dadurch solle das Mobilfunk- und Festnetzgeschäft von United Internet mit dem Mobilfunkgeschäft von Drillisch zusammengeführt werden, teilten beide Unternehmen mit. Die Drillisch-Aktionäre bekommen von United Internet ein Übernahmeangebot über 50 Euro je Aktie. An der Börse wurden die Pläne honoriert:Die Aktien der beiden Unternehmen legten um jeweils rund 9 Prozent zu.

Jüngste Daten zum Wirtschaftswachstum und der Inflation in Deutschland waren wie erwartet ausgefallen. Derweil setzte sich die Berichtssaison im Leitindex mit den Quartalsergebnissen der Allianz und Thyssenkrupp fort. Im MDax stehen die RWE-Ökostromtochter Innogy sowie Deutsche Wohnen mit ihren Bilanzen im Blick.

Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze, von denen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen erhoffen. Außerdem steht das von der Universität Michigan ermittelte Barometer für die Stimmung der US-Verbraucher auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Verluste eingedämmt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, der Nasdaq und der S&P500 fielen jeweils um 0,2 Prozent.

In Tokio gab der Nikkei-Index am Freitag um 0,5 Prozent auf 19.854 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,5 Prozent auf 3077 Punkte.