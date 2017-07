 Börse Frankfurt: Dax startet leicht im Plus

FrankfurtDer Dax hat nach seinen Verlusten am Mittwoch zunächst einen Stabilisierungsversuch unternommen. Wenige Minuten nach dem Handelsstart gewann der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 12.464 Punkte. Nach einem verhaltenen Wochenauftakt hatte der Dax am Dienstag sichtbar unter dem anziehenden Eurokurs gelitten, der tendenziell die Exportchancen europäischer Unternehmen in Ländern außerhalb des Währungsraums beeinträchtigt: Mit minus 1,25 Prozent stand der größte Tagesverlust seit Ende Juni zu Buche.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Mittwochmorgen um 0,2 Prozent auf 24.933 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann leicht auf 2.280 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um 0,3 Prozent auf 3.488 Punkte.

Die Gewinnerliste im Dax führt Infineon mit einem Plus von 1,1 Prozent an, gefolgt von Thyssen-Krupp-Aktie (plus 0,7 Prozent). Größter Verlierer ist das Commerzbank-Papier mit minus 0,9 Prozent.

Mit seinem Zwischenbericht hat Volvo am Mittwoch die Anleger nicht von weiteren Käufen überzeugen können. Die Aktien des schwedischen Lkw- und Baumaschinenherstellers fielen in Stockholm um 4,7 Prozent auf 138,60 Kronen. Zwar war der Betriebsgewinn stärker als erwartet gestiegen, und Volvo rechnet mit einer Belebung des Lkw-Marktes in Nordamerika. Aber der Daimler- und VW-Rivale sorgte laut Analysten mit der Gewinnmarge im Lkw-Geschäft für eine Enttäuschung. Morgan Stanley fürchtet zudem, Volvo könnte im zweiten Halbjahr unter anderem wechselkursbedingt Gegenwind bekommen. Die Aktien haben seit Jahresbeginn über 30 Prozent gewonnen, während Daimler rund neun Prozent einbüßten und VW lediglich um rund sieben Prozent stiegen.

Im Tagesverlauf stehen zur Wochenmitte einige Bilanzen auf den Terminkalendern. In Europa dürften die Zahlen vom Chipausrüster ASML, dem schwedischen Autobauer Volvo und dem niederländischen Navigationsgeräte-Hersteller TomTom analysiert werden.

In den USA lassen sich unter anderem Morgan Stanley, American Express und die Telekom-Tochter T-Mobile US in die Bücher schauen. Zudem endet bei dem an die Börse strebenden hessischen LKW-Zulieferer Jost-Werke die Zeichnungsfrist. Auf der Konjunkturseite stehen die US-Wohnbaubeginne für Juni an.

In New York waren am Dienstag nach Handelsschluss in Europa die Kurse überwiegend leicht gestiegen: Der Dow-Jones grenzte seine Verluste ein und schloss 0,3 Prozent niedriger. Der S&P-500-Index ging mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Der Nasdaq-Composite weitete seine Gewinne leicht aus und schloss 0,5 Prozent höher.

In Asien tendierten die Börsen am Mittwoch uneinheitlich. Während in Tokio der Nikkei-Index auf der Stelle trat, zogen in Shanghai die Kurse im Schnitt um fast ein Prozent an.