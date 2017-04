Anleger sind mit Vorsicht in die Karwoche gestartet. Der Dax legte zu Börsenbeginn am Montag 0,1 Prozent auf 12.242 Punkte zu. Rückenwind erhielt er vom schwächeren Euro, der mit 1,0571 Dollar zeitweise den tiefsten Stand seit mehr als vier Wochen erreichte. Durch die fallende Gemeinschaftswährung werden vor allem Exportwerte im Dax für Anleger interessanter, da ihre Chancen im Welthandel steigen. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax stieg um 0,22 Prozent auf 24 254,60 Punkte.

Steil bergauf ging es für Stada: Nach einer insgesamt 5,3 Milliarden Euro schweren Kaufofferte von Bain Capital und Cinven schossen die Aktien im MDax um elf Prozent auf 64,61 Euro in die Höhe. Die Finanzinvestoren bieten 66 Euro je Aktie, wie Stada mitteilte. Ein Händler bezeichnete den gebotenen Preis als „erstaunlich hoch“.

Die Titel von Fresenius stiegen um gut ein halbes Prozent und waren unter den größten Gewinnern im Dax. Der Gesundheitskonzern befindet sich nach eigenen Angaben in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Generikahersteller Akorn über einen möglichen Erwerb. Akorn ist an der Börse 3,7 Milliarden Dollar wert. Fresenius hatte erst vor wenigen Monaten für 5,8 Milliarden Euro den spanischen Klinikbetreiber Quironsalud übernommen.

In der Karwoche wird der Dax einigen Experten zufolge einen neuen Anlauf zum Sprung auf ein Rekordhoch nehmen. Dank der robusten europäischen Konjunktur seien größere Rückschläge derzeit nicht zu erwarten, sagt Robert Greil, Chef-Anlagestratege des Bankhauses Merck Finck. „Angesichts der Datentrends dürften wir die höchsten Kursniveaus noch nicht gesehen haben.“

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung unverändert mit 20.656 Punkten. Der Nasdaq legte um 0,5 Prozent zu, der S&P500 fiel um 0,1 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,7 Prozent auf 18.786 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3278 Punkte.

Auch die Experten der Citigroup beurteilen die Aussichten des europäischen Aktienmarktes positiv und stufen ihn auf „Overweight“ hoch. Die Konjunktur sei im Aufwind und die Zinsen seien niedrig. Außerdem liege die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Euro-Kritikerin Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen bei gerade einmal 20 Prozent, da die Umfragewerte der Chefin des rechtsextremen Front National stagnierten. „Ein deutliches Überschreiten der 12.400er Marke würde die Pessimisten in Zugzwang bringen, weil Skepsis in diesem Falle kaum mehr hoffähig wäre“, sagt Anlage-Experte Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg & Goldberg.

Anders hingegen schätzt Patrick Hussy, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Sentix, die Lage ein. Die Verluste der vergangenen Handelswoche um 0,7 Prozent könnten den Auftakt für einen Kursrutsch des Dax um bis zu zehn Prozent bilden. „Seit der Wahl Donald Trumps sind die Erwartungen durch die Decke gegangen. Die Anleger werden zunehmend ungeduldig, die Erfolgsmeldungen fehlen.“ Beim zweiten Anlauf für eine Gesundheitsreform kommt der US-Präsident kaum voran. Gleiches gilt für seine „phänomenale“ Steuerreform. Auch an der Wall Street kam die Trump-Rally zuletzt ins Stocken. Der Leitindex Dow Jones trat in der vergangenen Woche nahezu auf der Stelle.

Ihre Aufmerksamkeit richten Börsianer in der neuen Woche zunächst auf die Auftragseingängen der europäischen Industrie am Dienstag. Von ihnen erhoffen sie sich eine Bestätigung ihres Konjunkturoptimismus. Am selben Tag steht der ZEW-Index auf dem Terminplan, der die Stimmung der deutschen Börsianer widerspiegelt. Am Gründonnerstag folgen die deutschen Inflationszahlen. Eine starke Teuerung könnte den Spekulationen um eine baldige Straffung der geldpolitischen Zügel durch die Europäische Zentralbank (EZB) wieder Nahrung geben.

In der neuen Woche nimmt außerdem die US-Bilanzsaison für das erste Quartal Fahrt auf. Wie üblich gehören Banken zu den Ersten, die ihre Bücher öffnen. Den Anfang machen am Donnerstag Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo. Insgesamt sind die Analysten optimistisch für die Entwicklung der Firmengewinne in den USA. Für das erste Quartal rechnen sie im Schnitt mit einem Plus von 9,1 Prozent. Das wäre das stärkste Wachstum seit dem vierten Quartal 2011, bemerkt Bissinger von der DZ Bank.