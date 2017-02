FrankfurtDer Dax stieg um 0,3 Prozent auf 11.703 Punkte. Vor allem die Aussicht auf Steuersenkungen und Deregulierung in den USA stütze die Börse, sagte ein Händler. Andererseits bremse die Unsicherheit über den Ausgang der zahlreichen Wahlen in Europa die Kauflaune. Der Nebenwerteindex MDax kletterte am Montag auf ein neues Rekordhoch von 23.208 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,2 Prozent auf 1874 Zähler vor und hielt sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um 0,4 Prozent auf 3282 Punkte hoch.

Im Fokus standen die im MDax gelisteten Aktien von Stada. Zwei Bieter hätten Interesse an einer Übernahme geäußert, erklärte der Pharmakonzern am Sonntagabend und reagierte damit auf einen Bericht der "Financial Times". Einer davon sei der britische Finanzinvestor Cinven, der einen Kaufpreis von 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt habe. Den Namen des zweiten Interessenten nannte Stada nicht. Die Aktien schossen in den ersten Handelsminuten um 14,5 Prozent auf ein Rekordniveau von 56,89 Euro in die Höhe.

Auch am vergangenen Freitag stieg der Dax über 11.700 Punkte, danach bröckelten die Gewinne beim deutschen Leitindex schrittweise ab. Er rettete ein Plus von 0,2 Prozent auf 11.666 Punkte über die Ziellinie.

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben sich am Freitag vergangener Woche hingegen weiter zuversichtlich gezeigt. Der Rekordlauf setzte sich fort und trieb den Leitindex Dow Jones Industrial zeitweise bis dicht an die Marke von 20.300 Punkten. Auch die anderen bedeutenden US-Indizes - der S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 - erreichten erneut Bestmarken.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Marktanalyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets warnte aber vor zu viel Optimismus: „Am Ende werden wir von einem großen Vakuum sprechen, wenn der neue Präsident die Versprechen, die er gibt, nicht hält.“

Auch die Tokioter Börse hat ihren Aufschwung zu Beginn der neuen Woche fortgesetzt. Die Anleger habe ermutigt, dass der Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe bei dem neuen US-Präsidenten Donald Trump am Wochenende harmonisch verlaufen sei, sagten Analysten am Montag. Vorherige US-Vorwürfe, Japan schwäche für Vorteile im Welthandel den Yen und gebe zu wenig für Rüstung aus, seien nicht mehr vorgebracht worden. Es herrsche Erleichterung vor.

Daher sei damit zu rechnen, dass der Rückenwind durch die Rekordjagd an der Wall Street zu weiteren Kursgewinnen führe. Auch positive Konjunkturdaten stützten den Markt. Die japanische Wirtschaft wuchs von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 1,0 Prozent und so das vierte Quartal in Folge. Der Leitindex Nikkei legte bis zum frühen Nachmittag 0,5 Prozent auf 19.483 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,6 Prozent auf 1555 Zähler.