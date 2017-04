 Börse Frankfurt: Dax startet mühsam in den Handel

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert in den Handel gestartet. Der Dax notierte bei 12.255 Punkte und lag damit in Sichtweite des vor zwei Jahre aufgestellten Allzeithochs von 12.390 Zählern. Der Index mittelgroßer Werte MDax notierte fast unverändert bei 23 889 Zählern, ebenso wie Technologiewerte-Index TecDax mit 2034 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es leicht nach oben.

Im Dax notierten Deutsche Börse kaum verändert bei 87,50 Euro. Nach dem Scheitern der Fusion mit der Londoner Börse LSE wurden die alten Namensaktien wieder in den Dax aufgenommen, da die zum Tausch angebotenen Titel zurückgebucht wurden. Allianz stiegen um 0,7 Prozent. Die Analysten von Goldman Sachs hatten die Titel mit einer „buy“-Empfehlung aufgenommen.

Im MDax stürzten Südzucker um 8,4 Prozent auf 21,27 Euro ab. Die Analysten von Goldman Sachs hatten die Aktien auf „sell“ von „neutral“ heruntergestuft. Das Kursziel senkten sie auf 18 von 23 Euro und damit deutlich unter den aktuellen Kurs.

Bis 2019 könnte der europäische Zuckerpreis auf rund 400 Euro je Tonne fallen, schrieben die Analysten. Laut Eurostat habe der Preis im Januar noch bei 495 Euro gelegen. Südzucker werde seine mittelfristige Gewinnprognose (Ebit) um mehr als 40 Prozent oder 100 Millionen Euro verfehlen. „Wir sehen die jüngste Preisschwäche beim Zucker und das Ende der Zuckerquoten als Wendepunkt für die Aktien von Südzucker, die in den vergangenen zwölf Monaten 55 Prozent gewonnen haben.“

Marktbeobachter rechnen trotzdem damit, dass bald ein neuer Dax-Rekordstand erreicht wird. „Ganz plötzlich sind europäische Aktien zu einem ganz heißen Markt geworden“, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Weltweite Fonds verkaufen US-Aktien, um das frei gewordene Kapital in relativ günstig bewertete europäische Titel zu stecken, da sich die politische Lage aufhellt und das Gewinnwachstum stimmt.“

Auch das Blackrock Investment Institute bewertet in einem am Montag veröffentlichten Ausblick auf das zweite Quartal 2017 die politischen Risiken in den USA deutlich höher als in Europa. Einige US-Aktien, die in der Hoffnung auf eine Steuerreform zugelegt hatten, seien schon wieder zurückgefallen. Auch Stanzl meinte, Anleger seien von den bisherigen Ergebnissen der Regierung von US-Präsident Donald Trump enttäuscht und suchten bei ihren Investments nach Alternativen in Europa.

Das Handelsblatt-Dax-Sentiment, eine wöchentliche Umfrage unter mehr als 2400 Anlegern, signalisiert ebenfalls steigende Kurse. „Aus Sicht der Sentimentanalyse spricht nichts gegen ein neues Dax-Allzeithoch“, meinte Börsenexperte Stephan Heibel zusammen. Die Stimmung sei zwar sehr gut, das gilt eher als ein Kontraindikator. Aber dank großer Zukunftsskepsis gebe es noch ausreichend trockenes Pulver am Wegesrand, das den Dax weiter anfeuern kann. „Eine Rally endet in der Regel nicht durch überbordenden Pessimismus, sondern eher durch Euphorie, die auch eine ungewisse Zukunft in rosarote Farben taucht“, erläutert er.

Impulse könnten wieder aus den USA kommen: In Washington will US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit 50 Konzernmanagern über Vorschläge zur Verbesserung des Geschäftsklimas und der Infrastruktur sprechen. Für Dienstag standen an US-Daten ansonsten nur die Handelsbilanz und der Auftragseingang - beides für Februar - auf den Terminkalendern.

Die US-Börsen haben zum Wochenauftakt leicht nachgegeben. Die Anleger hielten sich vor Beginn der Bilanzsaison zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 20.650 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,2 Prozent auf 2358 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,3 Prozent auf 5894 Punkte.

Anleger in Asien haben sich vor dem möglicherweise schwierigen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zurückgehalten. Börsianer befürchten Spannungen über Handelsfragen und den Umgang mit Nordkorea und flüchteten in als sichere Häfen geltende Anlagen wie Gold und die japanische Währung Yen.

In Tokio tendierte der Nikkei-Index am frühen Nachmittag 0,4 Prozent im Minus bei 18906 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 0,4 Prozent auf 1510 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte fast unverändert. An den Börsen in China, Hongkong, Taiwan und Indien wurde wegen Feiertagen allerdings auch nicht gehandelt.