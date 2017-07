FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch mit wenig veränderten Kursen in den Handel gestartet. Der Dax notierte bei 12.430 Punkten. Im Fokus stehe das am Abend nach Handelsschluss in Europa anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader.

„Überraschungen wird es zwar kaum geben.“ Die Investoren hofften aber auf Details zur geplanten Reduzierung der Bilanzsumme. „Es besteht noch immer Unsicherheit, welche Effekte diese Maßnahme der Federal Reserve auf die Märkte haben könnte.“ Die Fed hatte im Juni neben einer Zinserhöhung auch einen Abbau ihrer durch die Anleihekäufe aufgeblähten Bilanz angekündigt.

Börsianern zufolge blicken die Akteure an den Märkten derzeit gebannt auf den bevorstehenden G-20-Gipfel in Hamburg ab Freitag. Am US-Unabhängigkeitstag am Dienstag hatten sich die Anleger in Europa kaum aus der Deckung gewagt. Der Dax hatte mit 12.437 Zählern 0,3 Prozent niedriger geschlossen. Auch die Außenpolitik steht im Fokus: Der Raketentest Nordkoreas ausgerechnet am Independence Day war als bewusste Provokation betrachtet worden, zumal US-Präsident Donald Trump ein entschlossenes Vorgehen gegen die Führung in Pjöngjang angekündigt hatte. Die USA und Südkorea reagierten mit einem gemeinsamen Militärmanöver.

Bei den deutschen Einzelwerten ragten nach einer Kaufempfehlung Adidas mit einem Plus von 2,4 Prozent hervor. Die Analysten von HSBC hatten die Titel auf „buy“ von „hold“ hochgestuft. Zalando rutschten dagegen um zwei Prozent ab und hielten damit im MDax die rote Laterne. Die Analysten von Goldman Sachs hatten die Titel auf „neutral“ heruntergestuft und die Aktien des Online-Modehändlers von ihrer europäischen Kaufliste gestrichen.

Neben dem Protokoll der Fed-Sitzung werden am Nachmittag auch die Auftragseingänge der Industrie im Mai im Fokus der Märkte stehen. Mit Blick auf die amtlichen Arbeitsmarktdaten am Freitag würden sämtliche Zahlenreihen durchkämmt, sagten Börsianer.

Ohne Impulse aus den USA, wo die Börsen am Independence Day geschlossen geblieben waren, traten auch die Börsen in Asien am Mittwoch auf der Stelle. In Tokio notierte der Nikkei-Index nahezu unverändert. In Shanghai lagen die Indizes 0,3 Prozent im Plus. Derweil sank der private Einkaufsmanagerindex von Caixin/Markit für die chinesische Dienstleistungsbranche auf 51,6 Punkte von 52,8 Zählern.