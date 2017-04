FrankfurtDie geopolitischen Spannungen in Syrien und Nordkorea sowie die bevorstehenden Wahlen in Frankreich machen Anleger zunehmend nervös. Sie flohen am Dienstag aus Aktien in als sicher geltende Anlagen wie Bundesanleihen und Gold. Der Dax verlor zu Handelsbeginn 0,4 Prozent auf 12.149 Punkte.

„Anleger bewerten die aktuelle Lage neu, die politischen Risiken haben zuletzt deutlich zugenommen“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gab am Dienstag um 0,1 Prozent auf 24 172 Zähler nach. Der Technologie-Index TecDax büßte 1,2 Prozent auf 2031,96 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es derweil leicht nach unten.

Die Flucht in Anleihen drückte die Rendite des zehnjährigen Bundespapiers erstmals seit sechs Wochen unter 0,2 Prozent. Gold, das in unsicheren Zeiten oft gesucht wird, verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1257 Dollar je Feinunze.

Im TecDax brachen Dialog Semiconductor nach einer Herabstufung um 10,3 Prozent ein. Händlern zufolge senkten Analysten des Bankhauses Lampe ihr Aktienrating auf „sell“ von „hold“.

Die drei wichtigsten Indizes in den USA traten gestern auf der Stelle. Der Dow-Jones-Index mit den 30 Standardwerten ging mit 20.658 Punkten aus dem Handel, der S&P 500 mit 2357 und der Nasdaq-Index mit 5880.

Aufschluss über den Zustand der Finanzbranche erwarten sich Investoren am Donnerstag dieser Woche, wenn JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vorlegen. Seit der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten haben diese Aktien kräftig zugelegt. Viele Anleger zweifeln inzwischen, ob die Höhenflug gerechtfertigt und Trump wie angekündigt Vorschriften für die Institute schnell lockern kann.

Dass aber auch die Nervosität der Aktienanleger zuletzt gestiegen ist, zeigt sich an den Volatilitätsindizes. Diese gelten als eine Art Angstbarometer an den Börsen. So stieg in Deutschland der VDax um zehn Prozent. Seit Mitte März ist er sogar um 77 Prozent in die Höhe geschnellt.