 Börse Frankfurt : Dax startet schwach

FrankfurtDie jüngste Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt hat den Anlegern zur Wochenmitte zunächst einmal den Wind aus den Segeln genommen. Zu den anfänglichen Verlusten trugen negative Vorgaben der Börsen in Übersee, die jüngste Entwicklung in der US-Politik sowie der zunehmend starke Eurokurs bei.

Der Dax sank am Mittwoch im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 12 719 Punkte. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex einen neuen Höchststand bei 12 841 Punkten markiert, bevor ihm die Luft ausging. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutsche Unternehmen repräsentiert, fiel am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 24 965 Punkte. Für den TecDax ging es ebenfalls um 0,6 Prozent auf 2219 Punkte abwärts. Auch die europäischen Börsen gaben nach: Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 verlor 0,6 Prozent auf 3617 Punkte.

Offenbar macht der steigende Euro am Mittwoch dem deutschen Aktienmarkt zu schaffen. Die Gemeinschaftswährung kletterte im fernöstlichen Handel über 1,11 Dollar und notierte damit so hoch sie seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November vorigen Jahres nicht mehr.

Meilensteine des Dax 1. Juli 1988 Der Dax wird aus der Taufe gehoben. Basis der Berechnung ist der 30. Dezember 1987 mit einem Wert von 1.000 Punkten.



18. November 1996 Bei der Privatisierung der Deutschen Telekom wird die T-Aktie als Volksaktie vermarktet. Das Interesse der Öffentlichkeit am Dax nimmt dramatisch zu.

7. März 2000 Der Dax erreicht ein Rekordhoch von 8136,16 Punkten. Händler begründen die Euphorie mit Fusionsfieber. Ein geplanter Zusammenschluss der Deutschen mit der Dresdner Bank scheitert aber. Die Dresdner Bank geht an die Allianz, die sie im Mai 2009 an die Commerzbank weiterreicht.



12. März 2000 Auf dem Höhepunkt der Börseneuphorie wird die Chip-Tochter von Siemens, Infineon, zu einem Emissionspreis von 35 Euro an den Anleger gebracht. Die Platzierung ist 33fach überzeichnet. Beim Börsendebüt am nächsten Tag erreicht die Aktie in der Spitze knapp 85 Euro. Heute notieren die Infineon-Titel bei 6,60 Euro. Danach beginnt eine langjährige Abwärtsbewegung, die von den Anschlägen in New York und Washington am 11. September 2001 verschärft wird.



12. März 2003 Der Dax rutscht unter 2200 Punkte und notiert damit so tief wie zuletzt im November 1995. Im Laufe des Jahres dreht er. Mit der Erholung der Weltwirtschaft in den Folgejahren wächst auch das Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Unternehmen wieder.



13. Juli 2007 Mit 8.152 Zählern setzt der Dax einen neuen Meilenstein. Trotz erster Bankenpleiten und Notoperationen der EZB am Geldmarkt hält sich der Dax zu Beginn des Krisenjahres 2008 über 8000 Zählern. Doch ab dann geht es bergab.



21. Januar 2008 Der Absturz des Immobilienfinanzierers Hypo Real Estate leitet die Talfahrt des Dax ein. Am 21. Januar fällt der Index um mehr als 500 Zähler oder sieben Prozent auf 6790 Punkte.

9. März 2009 Die Krise der Banken hat Tribut gefordert: Mit 3588 Punkten erreicht der Dax zeitweise den niedrigsten Stand seit Oktober 2003. Doch es gibt Hoffnung. Denn nur wenige Tage später wirft die Fed die Notenpresse an. Von nun an geht es bergauf.

25. Oktober 2013 Der Dax schafft zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung über die Marke von 9000 Punkten.

5. Juni 2014 Erstmals in seiner Historie ist der Dax fünfstellig. Um 14:33 Uhr knackt der deutsche Leitindex die magische Marke und steigt bis auf 10.014 Punkte .

22. Januar 2015 EZB-Präsident Mario Draghi beschließt ein Anleihekaufprogramm im Stile der Federal Reserve. Die Zentralbank wird bis September 2016 Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 60 Millionen Euro aufkaufen. Insgesamt sollen so 1,14 Billionen in die Märkte gespült werden. Der Dax springt nach nervösen Pendelbewegungen auf ein Rekordhoch von 10.454 Punkten. In den folgenden Tagen hält die Hausse an.

13.Februar 2015 Ein Mix aus guten Konjunkturnachrichten und die lockere Hand der EZB hatten den Dax am Freitag, den 13. Februar 2015, das erste Mal in seiner Geschichte über die 11.000-Punkte-Marke springen lassen. Damit sollte die Rekordjagd aber gerade erst beginnen...

10. April 2015 Und weiter geht die Rekordjagd. Der Dax kletterte zwischenzeitlich am 10. April zeitweise auf 12.390 Punkte. Seit Jahresbeginn hat der Index mehr als 25 Prozent zugelegt.

16.März 2015 Bereits wenige Wochen nach der Eroberung der 11.000-Punkte steht ein weiterer Meilenstein der Dax-Geschichte auf der Börsen-Agenda. Der Leitindex klettert zum ersten Mal über 12.000 Punkte. Weder der Konflikt in der Ostukraine noch der sich immer weiter zuspitzende Schuldenstreit scheinen die Börsenteilnehmer groß zu stören. Sie kaufen Aktien und befeuern die Hausse.

10. April 2015 Der Dax erreicht sein Allzeithoch: 12.390,75 Zähler.

24. April 2017 Nach dem Erfolg des europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich knackt der Dax eine neue Rekordmarke. Der deutsche Leitindex springt kurz nach Handelseröffnung um 2,9 Prozent auf ein Hoch von 12.399,91 Punkten. Im Lauf des Tages erreicht der Dax sogar den Rekordstand von 12.456 Punkten – ein Plus von ganzen 3,4 Prozent und 407 Punkte über dem Handelsschluss des vergangenen Freitags. In der zweiten Mai-Woche, nachdem Macron auch die zweite Runde für sich entscheiden konnte, erreicht der Dax ein erneutes Rekordhoch bei 12.783 Punkten.

Händler sprachen angesichts der Querelen des US-Präsidenten von wachsenden Zweifeln an dessen Fähigkeit, die Konjunktur der weltgrößten Volkswirtschaft stärker in Schwung zu bringen. Ein hoher Eurokurs verschlechtert die Chancen der deutschen Exporteure auf dem Weltmarkt.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am gestrigen Handelstag bei 20.979 Punkten praktisch unverändert aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 gab 0,1 Prozent auf 2400 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte dagegen um 0,3 Prozent auf 6169 Stellen vor.

Die Anleger schauen heute vor allem auf die Deutsche Börse. Eine geplatzte Fusion und Insidervorwürfe gegen Konzernchef Carsten Kengeter - für Zündstoff ist gesorgt bei der Hauptversammlung der Deutschen Börse am Mittwoch (10.00 Uhr) in Frankfurt. Kengeter muss den Aktionären erklären, wie es für den Dax-Konzern nun ohne Partner weitergehen soll - nachdem er zuvor für den angestrebten Zusammenschluss mit der Londoner Börse LSE geworben hatte. Die Aktie notiert zum Börsenstart unverändert bei knapp 94 Euro.

Beim Handelskonzern Otto stellt am Mittwoch (10.30 Uhr) erstmals der neue Vorstandschef Alexander Birken die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vor. Birken, der seit Jahresbeginn an der Spitze der Otto Group steht, wird dabei auch erste Einblicke in seine eigene Strategie für den Handels- und Dienstleistungskonzern geben. Er führte zuvor die Einzelgesellschaft Otto, den früheren Otto-Versand.

Die Entwicklerkonferenz Google I/O geht am Mittwoch (ab 19.00 Uhr MESZ) in Kalifornien an den Start. Der Internet-Konzern präsentiert bei den jährlichen Großveranstaltungen traditionell Neuheiten zu seinen Diensten und Geräten. Im Mittelpunkt dürfte unter anderem das weltweit meistbenutzte Smartphone-System Android stehen.

Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch (12.30 Uhr) in Straßburg über die Vorbereitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn ab. Für den Vorschlag von Sozialdemokraten, Liberalen, Linken und Grünen zeichnete sich eine Mehrheit ab. Die gegenwärtige Situation in Ungarn sei eine „eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte“ der EU, heißt es in dem Resolutionsentwurf.

Darüber hinaus stehen die europäischen Inflationsdaten auf dem Terminplan. Sie könnten den Spekulationen um die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) neue Nahrung geben.

Aus Protest gegen neue, harte Sparmaßnahmen rufen Gewerkschaften in Griechenland am Mittwoch erneut zu Streiks auf. Dutzende Flüge werden wegen einer vierstündigen Arbeitsniederlegung der Fluglotsen zeitlich versetzt, wie die Fluglinien mitteilten. Einige Inlandflüge wurden abgesagt. Die Fähren sollen den zweiten Tag in Folge in den Häfen bleiben, auch die staatliche Bahn und der Nahverkehr werden bestreikt.