Handelssaal der Börse Frankfurt Experten erwarten eine Verschnaufpause an den Märkten. (Foto: Reuters)

FrankfurtDer Dax ist leicht schwächer in den Handelstag gestartet. Nach seinem kleinen Sprint über die Marke von 11.800 Punkten nehmen Anleger offenbar Gewinne mit und verhalten sich abwartet. Kurz nach Börseneröffnung am Dienstag notierte der deutsche Leitindex leicht schwächer bei 11.819 Punkten. Am Montag hatte der Dax mit 11.828 Punkten 0,6 Prozent höher geschlossen.

Börsianer erwarteten neue Impulse erst für Dienstagnachmittag, da die Anleger an der Wall Street nach dem Feiertag am Montag wieder mit an Bord sind.

Wegen eines Gewinneinbruchs gingen in London HSBC auf Talfahrt. Die Titel verloren 5,5 Prozent. Deutsche Bank und Commerzbank gerieten in den Sog und rutschten um je knapp ein Prozent ans Dax-Ende ab.

Im Kleinwerteindex SDax schossen die Titel von König & Bauer um sechs Prozent nach oben, nachdem die Druckmaschinenfirma ihre Wachstumsziele angehoben und ihren Anlegern eine Dividende von 50 Cent versprochen hat.

Am Devisenmarkt gab der Euro fast einen halben US-Cent auf 1,0570 Dollar nach. Das war der tiefste Stand seit sechs Tagen. Jüngsten Wahlumfragen zufolge holt in Frankreich die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen auf, ihre Chancen für einen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im April steigen demzufolge. „Die hohen Umfragewerte von Le Pen verunsichern die Investoren zunehmend“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Positiv dürfte bei Investoren ankommen, dass sich die Euro-Zone mit Griechenland auf weitere Reformen geeinigt hat. Dies ist Voraussetzung dafür, dass das schuldengeplagte Land neue Hilfszahlungen erhält.

Auf der Konjunkturseite stehen am Vormittag unter anderem die Markit-Einkaufsmanager-Indizes für die Euro-Zone und einige einzelne Länder an. Die Bilanzsaison geht zudem weiter. Unter anderem will Bayer seinen Dividendenvorschlag bekanntgeben.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,7 Prozent auf 19.381 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3248 Punkte, den höchsten Stand seit elf Wochen.