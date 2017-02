FrankfurtMangels Impulsen von der Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss der Schwung gefehlt. Der Leitindex Dax startete am Freitag leicht im Plus bei 11.771 Punkten. Auch die anderen Indizes kamen vor dem Wochenende nicht recht in Schwung: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,2 Prozent auf 23 337 Zähler, wogegen der Technologiewerte-Index TecDax um 0,2 Prozent auf 1887 Punkte sank. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 trat mit 3311 Punkte auf der Stelle.

Auch die US-Börsen waren quasi unverändert aus dem Handel gegangen. „Nach der Rekordjagd stellen sich Ermüdungserscheinungen ein“, fasste ein Händler zusammen.

Zudem verunsicherte der Auftritt von US-Präsident Donald Trump auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. „Trumps sprunghaftes Auftreten untergräbt das Vertrauen der Investoren“, betonte Vermögensverwalter Angus Gluskie von White Funds Management. Zudem hat Trump nach der Absage eines Kandidaten für den Posten des Sicherheitsberaters vier Wochen nach seinem Amtsantritt seine Regierung noch nicht zusammen.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Bei europäischen Anlegern kamen Milliardenausschüttungen der Allianz in Form eines Aktienrückkaufs und Dividendenzahlung gut an. Die Aktien waren mit einem Plus von 3,4 Prozent auf 163,80 Euro größter Dax-Gewinner. „Marktteilnehmer hatten nach Berichten über eine geplante Übernahme der australischen QBE Insurance nicht mehr von einem Aktienrückkauf zu träumen gewagt“, sagte ein Händler. „Jetzt ist er sogar größer ausgefallen als ursprünglich erhofft.“

Ebenfalls für Fantasie sorgte der Bieterkampf um die Pharmafirma Stada. Nach Firmenangaben offeriert nunmehr ein dritter Bieter - bislang unverbindlich - einen Übernahmepreis von 58 Euro je Aktie und würde damit Finanzinvestor Cinven ausstechen. Stada-Aktien legten zwei Prozent auf ein Rekordhoch von 57,38 Euro zu.

Mittlerweile droht das bisherige Jahreshoch von 11 893 Punkten zu einer hohen Hürde zu werden. Den Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar schwant deshalb nichts Gutes: „Je länger ein Ausbruch auf sich warten lässt, desto ungeduldiger werden die Anleger“, warnten sie in einem aktuellen Kommentar und sprachen deshalb von einer wachsenden Korrekturgefahr.



Dieser Freitag ist zudem ein so genannter „kleiner Verfallstag“, an dem an den Terminmärkten die Optionen auf Aktien und Indizes auslaufen, was bei einzelnen Aktien für zusätzliche Bewegung sorgen könnte.

An der Wall Street haben die Aktien am Donnerstag keine klare Richtung gefunden, während Anleihen zulegen konnten und der Dollar abrutschte. Etwas Unterstützung für den Aktienmarkt brachte der als als guter Frühindikator geltende Philly-Fed-Index für Februar, der mit einem kräftigen Anstieg überraschte. Angesichts der leichten Schwäche am Aktienmarkt war Gold als sicherer Hafen gefragt.

Im US-Handelsverlauf am Donnerstag wuchsen unter den Anlegern Zweifel, ob US-Präsident Donald Trump tatsächlich große Steuersenkungs- und Ausgabenprogramme auflegen wird. Entsprechende Hoffnungen hatten in den vergangenen Tagen die Kurse in immer neue Höhen schnellen lassen. Nun aber drückten zudem durchwachsen ausgefallene Konjunkturdaten auf die Stimmung.

Bestmarken hatten im frühen Handel der Dow Jones Industrial, der S&P 500 sowie die Tech-Barometer Nasdaq Composite und Nasdaq 100 erreicht. Beim Dow stand am Ende ein minimales Plus bei eine Endstand von 20 619 Punkte zu Buche. Sein Höchststand liegt nun bei 20 639. Für den S&P 500 ging es um 0,1 Prozent auf 2347 Punkte nach unten. Der Nasdaq Composite verlor ebenfalls 0,1 Prozent auf 5814 Punkte.

Kursverluste bei Finanzwerten haben zum Wochenschluss die Börse in Tokio belastet. Der Leitindex Nikkei gab am Freitag 0,7 Prozent auf 19.209 Punkte nach. Auch auf Wochensicht beträgt das Minus 0,7 Prozent. Der breiter gefasste Topix-Index fiel um 0,6 Prozent auf 1541 Zähler. Auf der recht leeren Konjunkturagenda stehen am Nachmittag (MEZ) die US-Frühindikatoren für Januar.