 Börse Frankfurt : Dax startet schwungvoll in den Handel

FrankfurtNach den jüngsten Kursverlusten an der Börse haben am Dienstag Schnäppchenjäger das Ruder übernommen. Der Dax startete mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 12.154 Punkten in den Handel. In den vergangenen fünf Handelstagen hatte er knapp ein Prozent eingebüßt, weil Anleger wegen der breiten Kritik an Präsident Donald Trump eine wirtschaftliche Schwächung der USA sowie zudem eine Ausweitung des Nordkorea-Konflikts fürchteten.

Börsianer warteten gespannt auf das alljährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming, das am Donnerstag beginnt. Sie erhoffen sich davon Hinweise auf die künftige Geldpolitik. Der Euro gab um 0,2 Prozent nach auf 1,1788 Dollar.

Einer der wenigen Verlierer am Aktienmarkt waren die Papiere von Zooplus, sie rutschten um gut ein Prozent ab. Das Ergebnis des Online-Tierfutterhändler stagnierte im ersten Halbjahr bei 5,1 Millionen Euro.

„Alles in allem spricht einiges dafür, dass sich die Börsen auch in dieser Woche in unruhigem Fahrwasser bewegen“, resümiert Christian Schmidt, Analyst der Helaba. Auch aus charttechnischer Sicht wirke das Fundament von Dax und Euro Stoxx 50 eher instabil, wie er meint. Dies gelte für den Dax, insbesondere wenn die wichtige 200-Tage-Linie bei 11 956 Punkten durchbrochen werde. Damit wäre auch der langfristige Trend gefährdet, urteilt Schmidt. Beim Euro Stoxx 50 nennt er eine Unterstützungslinie bei 3 407 Punkten. Wenn diese durchbrochen werde, müsste mit einem weiteren Rücksetzer auf zunächst 3 320 Zähler gerechnet werden, meint er. Viele quantitativ ausgerichtete Investoren achten auf diese Markierungspunkte.

Laut dem Handelsblatt Dax Sentiment, einer wöchentlichen Umfrage unter mehr als 2600 Anleger zur Börsenstimmung (Sentiment), bahnt sich aber eine Trendwende am Aktienmarkt an. „Aus Sicht der Sentimentanalyse ist ein weiterer Ausverkauf sehr unwahrscheinlich“, meint Börsenexperte Stephan Heibel, der die Erhebung analysiert. Allerdings kann die Sentimentanalyse nicht sagen, wann genau das deutsche Börsenbarometer wieder zu einer Trendwende nach oben ansetzt. „Derzeit herrscht ohnehin Sommerflaute an den Märkten“, meint Heibel angesichts der niedrigen Umsätze. Es sei möglich, dass es noch ein paar Wochen dauere, bis die Kurse wieder deutlich steigen.

Die US-Börsen haben sich am Montag im impulsarmen Handel richtungslos gezeigt. Mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 21 703,75 Punkten ging der Dow aus dem Tag. Ende vergangener Woche war der US-Leitindex auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gesunken. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es zum Wochenstart um 0,1 Prozent auf 2428 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,1 Prozent auf 5786 Punkte.

Der japanische Auswahlindex Nikkei legte an der Börse Tokio um 0,1 Prozent auf 19.406 Punkte zu. Der breiter aufgestellte Topix stand bei 1597 Zählern, was ebenfalls einen Zuwachs von 0,1 Prozent entspricht. Aktienstratege Isao Kubo von Nissay Asset Management sagte, die Stimmung sei nervös. Ein Grund ist der Konflikt mit Nordkorea. Am Montag hatten der südliche Nachbar und die USA ihre Militärübungen begonnen.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Die Termine heute: BHP Billiton legt Zahlen für das Ende Juni abgelaufene Geschäftsjahr vor. Die Aktionäre dürften an diesem Dienstag mit Spannung auf die Bilanz des weltgrößten Bergbaukonzerns blicken, denn das australisch-britische Unternehmen wird derzeit durch den Hedgefonds Elliott Management in die Mangel genommen.

Und das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) veröffentlicht um 11 Uhr den Index über die Konjunkturerwartungen der Finanzanalysten. Er gilt als wichtiger Frühindikator für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Im Juli war der ZEW-Index leicht zurückgegangen, der Ausblick für das Wirtschaftswachstum blieb aber positiv.