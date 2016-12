Börse Frankfurt : Dax startet wegen schwacher US-Vorgaben im Minus

Datum: 29.12.2016 07:34 Uhr

Update: 29.12.2016, 09:02 Uhr

An der Wall Street haben Investoren zuletzt die Verkaufsknöpfe gedrückt. Auch den Dax zog das am Donnerstagmorgen nach unten. Für Impulse könnten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sorgen.