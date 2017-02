FrankfurtNach am gestrigen Handelstag war am deutschen Aktienmarkt wenig Optimismus zu spüren. Der deutsche Leitindex bewegte sich kaum und ging nahezu unverändert aus dem Handel bei rund 11 772 Punkten. Ähnlich auch der Euro Stoxx 50 mit einem Schlussstand von 3 309 Punkten. Noch am Montag hatten beide Indizes rund ein Prozent zugelegt.

Doch heute stehen die Zeichen vor dem Börsenstart auf eine Fortsetzung der Rally. Die Frankfurter Benchmark liegt vor der Handelseröffnung bei 11 825 Zählern und damit mehr als 50 Punkte höher als der Vortagesschluss. Damit liegt der Index nur noch wenige Punkte unterhalb seines bisherigen Jahreshochs mit 11.893 Zählern.

Die Prüfung eines möglichen Verkaufs des Standorts Köln-Deutz ist bei den Deutz -Aktionären am Mittwoch gut angekommen. Die Aktien stiegen vorbörslich um 1,3 Prozent und zählten damit im SDax zu den größten Gewinnern. „Das wäre natürlich positiv, wenn Geld in die Kassen käme“, sagte ein Händler. Das Plus könnte aber nach dem starken Anstieg der letzten Zeit begrenzt sein. Binnen der vergangenen zwölf Monate hatte sich der Kurs schon mehr als verdoppelt. Der Motorenbauer könnte nach eigenen Angaben mit dem Verkauf einen Einmalgewinn im mittleren bis höheren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen.

Die schlechtesten Anlagen 2016 Sparbuch Seit Jahren lässt sich mit dem Sparbuch nichts mehr verdienen. So war es auch 2016. Wer Anfang des Jahres 100.000 Euro anlegt hat einen Gewinn von gerade mal 50 Euro – entsprechend von 0,05 Prozent gemacht. Immerhin verloren Anleger aber zumindest nominal – also ohne Berücksichtigung der Inflation – auch nichts. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand 30.12.2016

Mexikanischer Peso Dem mexikanischen Peso – dem zweitgrößten Verlierer der Hauptwährungen zum Euro – machte der Wahlsieg von Donald Trump zum US-Präsidenten zu schaffen. Kein Wunder, die USA sind Mexikos wichtigster Handelspartner, doch Trump will den Handel massiv besteuern und die Grenzen zu Mexiko dichter machen- auch wenn zuletzt vom dem im Wahlkampf propagierten Mauerbau nichts mehr zu hören war. Wer zu Jahresbeginn 100.000 Euro in mexikanischen Peso anlegt, verfügte Ende des Jahres jetzt nur noch über 89.510 Euro.

Britisches Pfund Das knappe Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union schockte am 24. Juni Europa die ganze westliche Welt. Der britische Aktienmarkt erholte sich – wie auch andere europäische Börsen – von dem Schock zwar recht schnell und legte zweistellig zu. Doch das britische Pfund selbst steht weiter unter massivem Druck. Zum Euro hat es in diesem Jahr gut 13 Prozent verloren und damit so viel wie keine andere Hauptwährung. Aus 100.000 in Pfund investierten Euro wurden so nur noch 86.980 Euro.

Aktien China Der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verunsichert Anleger weltweit seit anderthalb Jahren. Das spiegelt sich auch der Börse wider. Der Leitindex CSI 300, der die 300 größten Aktien Festlandchinas erfasst, verlor über elf Prozent. Da gleichzeitig der Yuan zum Euro weiter abwertete, bleiben Anlegern die 100.000 Euro in den Index investiert haben, nur 85.450Euro übrig.

Aktien Ägypten In Ägypten gab die Zentralbank den Wechselkurs im November frei, das ägyptische Pfund stürzte ab. Der ägyptische Leitindex EGX 30 gewann zwar über 70 Prozent - Euro Anleger hatten aber am Jahresende von 100.000 investierten Euro nur noch 79.570 Euro übrig.

Aktien Ghana Der Aktienindex der ebenfalls sehr kleinen Börse in Ghana, verlor ebenfalls stark. Von 100.000 Euro bleiben nur 77.840 Euro übrig. Die agrarisch strukturierte Wirtschaft des als Musterdemokratie auf dem Kontinent geltenden Landes, schrumpft. Das Land ist stark vom Export von Rohstoffen wie Gold, Öl, Kakao und Edelhölzern abhängig. Dabei steigen zwar im vergangenen Jahr viele Rohstoffpreise, doch der Kakaopreis brach um fast ein Drittel ein.

Aktien Nigeria Deutsche Anleger, die 2016 an der kleinen nigerianischen Börse 100.000 Euro investierten, hatten Ende des Jahres nur noch 61.390 Euro auf dem Konto. Das lag vor allem daran, dass die Währung Naira im Sommer einbrach, nachdem die Zentralbank die Anbindung der heimischen Währung an den Dollar aufgab.

Der Grund für diesen Kurssprung beim Dax: Nach einem zögerlichen Start hat die Wall Street am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial überwand erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20 500 Punkten und stieg am Ende um 0,45 Prozent auf eine Bestmarke von 20 504,41 Punkten.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 2337,58 Punkte nach oben und der technologiewertelastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,27 Prozent auf 5271,07 Zähler. Beide Indizes schafften es im Verlauf ebenfalls auf bis dato nicht erreichte Höhen.

Zuletzt hatten vage Steuerversprechen des neuen US-Präsidenten Donald Trump sowie positiv gewertete Kontakte mit den wichtigen Handelspartnern China, Japan und Kanada den Rekordlauf der Wall Street befeuert.

Auch der Aktienmarkt in Tokio hat am Mittwoch zugelegt. Der schwächere Yen verhalf den Börsen zu einem Schub, vor allem Finanz- und Exportwerte waren gefragt. Hintergrund war der Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen im Bankenausschuss des Senats. Sie stellte dabei eine baldige Zinserhöhung in den USA in Aussicht. „Der Markt schöpft Mut aus den Aussagen von Yellen“, sagte Analyst Takuya Takahashi von Daiwa Securities. Der Leitindex Nikkei legte bis zum Mittag 1,2 Prozent auf 19.473 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um gut ein Prozent auf 1556 Zähler.

Auch der Optimismus bei den Investoren nimmt zu. Das zeigt zumindest eine Umfrage der US-Investmentbank Merrill Lynch, die am gestrigen Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach erwarten 23 Prozent der befragten Fondsmanager sogar einen Boom. Vor einem Jahr hatte darauf gerade mal ein Prozent gesetzt. Aktien aus der Euro-Zone sind laut Umfrage besonders beliebt, es gibt wieder mehr Investoren, die dieses Segment in ihren Depots übergewichten. Auch Blackrock-Kapitalmarktstratege Martin Lück hat hohe Erwartungen an Anteilsscheine aus Europa: „Gut möglich, dass der Euro Stoxx den bisherigen Performance-Rückstand gegenüber seinen US-Pendants seit Jahresanfang von rund drei Prozentpunkten noch vor dem Sommer aufholt.“ Europa dürfte für Anleger auch angesichts weiterer Unsicherheit in den USA attraktiver aussehen.

Daneben erfreuen sich Schwellenländeraktien bei Investoren wieder größerer Beliebtheit. Doch die befragten Anlageexperten, die laut Merrill Lynch insgesamt Vermögen in Höhe von mehreren Hundert Milliarden Dollar verwalten, sehen einige Marktrisiken. Sie fürchten sich am meisten vor den anstehenden Wahlen in Europa, einem Handelskrieg und einem Crash am globalen Anleihemarkt. Zudem könnten Protektionismus und Zinserhöhungen für fallende Kurse sorgen. Daher ist auch Gold beliebt als Beimischung.