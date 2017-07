 Börse Frankfurt: Dax steigt leicht – Commerzbank im Fokus

FrankfurtDer Rekordlauf der New Yorker Börsen hat am Mittwoch auch in Europa den Anlegern Mut gemacht. Der Dax stieg in Frankfurt bis zum späten Nachmittag um 0,3 Prozent auf 12.300 Punkte. Zwischenzeitlich lag die Frankfurter Benchmark bei bereits bei 12.344 Zählern, als der Euro gegenüber dem US-Dollar nachgab. Doch mittlerweile zog die europäische Gemeinschaftswährung wieder an.

Thema Nummer eins auf dem Parkett war am Nachmittag der neue Investor bei der Commerzbank. Die zweitgrößte deutsche Privatbank hatte mitgeteilt, dass der US-amerikanische Finanzinvestor Cerberus 5,01 Prozent der Anteile übernimmt und damit hinter der Bundesrepublik Deutschland und dem Finanzinvestor Blackrock zum drittgrößten Anteilseigner aufsteigt. Die Commerzbank-Aktien legten zwischenzeitlich rund 2,5 Prozent zu und notierten bei über 11 Euro.

Cerberus gilt in Anlegerkreisen als streitbarer Investor, der sich aktiv in die Firmenpolitik einmischt. Spätestens seit 2007 ist Cerberus, benannt nach dem Höllenhund der griechischen Mythologie, auch in Deutschland ein Begriff. Damals hatte der Investor die Mehrheit am US-Autobauer Chrysler übernommen und so das Ende des deutsch-amerikanischen Autogiganten Daimler-Chrysler besiegelt.

„Die Stimmung an der Börse hat sich aufgrund der starken Bilanzsaison in den USA deutlich verbessert“, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Broker AxiTrader. Die Sitzung der US-Notenbank Fed sollte für die Aktienmärkte keine Gefahr darstellen, da aktuell nicht mit einer Zinserhöhung zu rechnen sei. „Der starke Euro bleibt aber weiterhin ein Hindernis für eine stärkere Erholung von den Verlusten“, fügte Cutkovic hinzu.

Anleger fürchten, dass der Wechselkurs für Europas Exporteure auf dem Weltmarkt zum Nachteil wird, da sich dadurch die angebotenen Waren verteuern. Die Gemeinschaftswährung notierte am Vormittag bei 1,1620 Dollar, womit sie in Sichtweite des am Dienstag aufgestellten Zwei-Jahres-Hochs von 1,1711 Dollar blieb.

Sollte der Begleitkommentar der US-Notenbanker als vorsichtiger oder weniger optimistisch interpretiert werden, könnte der Euro rasch wieder zulegen, sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Die Fed gibt ihre Beschlüsse um 20.00 Uhr (MESZ) bekannt.

Erneut standen europaweit die Autowerte im Fokus - dieses Mal allerdings wegen Geschäftszahlen. Die leichte Steigerung des Nettogewinns bei Daimler machte den Anlegern nur wenig Kauflaune. Zwar seien die Zahlen in etwa wie erwartet, so Börsianer. Doch sei das angesichts der Diskussion über die Zukunft des Dieselantriebs und die Kartellvorwürfe nicht gut genug. „Um von dem Dilemma der gesamten Branche abzulenken, hätte es bei den Zahlen einen richtigen Knaller geben müssen. Das ist hier nicht der Fall“, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Die Aktien kletterten zeitweise zwar um 1,3 Prozent, rutschten bis zum späten Vormittag aber wieder auf das Dienstagsniveau ab.

Dass es auch anders geht, zeigte Peugeot: Der französische Autobauer lockte mit einer Rekordrendite die Anleger an. Die Aktien stiegen um sechs Prozent. Die übrigen europäischen Autowerte - etwa VW, BMW und Renault - legten zeitweise zwar mehr als zwei Prozent zu und machten damit etwas Boden gut. Doch grenzten auch sie im Verlauf ihre Gewinne ein.

Von einer guten Geschäftsentwicklung der Chiphersteller STMicro und Texas Instruments konnten im Dax auch die Infineon-Aktien profitieren. Sie gewannen etwas mehr als ein halbes Prozent.

Sehr schwach am Dax-Ende zeigten sich die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA mit minus 2,1 Prozent. Eine gestrichene Kaufempfehlung von der Deutschen Bank machte sich hier bemerkbar.

Mit Aktienkäufen honorierten die Anleger dagegen den Einstieg des Media-Saturn-Eigners Ceconomy bei dem französischen Elektronikhändler Fnac Darty. Denn bisher war der drittgrößte europäische Markt für den Metro-Nachfolger ein weißer Fleck. Die Aktien stiegen um 5,6 Prozent und führten damit die Gewinnerliste im MDax an. Auf Rekordkurs gingen nach der Bilanzvorlage die Aktien des Gabelstapler-Herstellers Kion mit einem Plus von beinahe fünf Prozent.