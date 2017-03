 Börse Frankfurt: Dax steigt über die Marke von 12.000 Punkten

FrankfurtMit einer versöhnlichen Rede vor dem US-Kongress hat Donald Trump den Anlegern auch in Europa wieder mehr Mut gemacht. Zwar blieb der US-Präsident weiter vage und verriet nicht, wie er beispielsweise seine als „phänomenal“ angekündigte Steuerreform umsetzen will. Doch waren die Anleger erleichtert, dass er mildere Töne auch etwa bei der Einwanderung anschlug. Der Deutsche Aktienindex Dax legte am Mittwoch im Handelsverlauf rund 1,7 Prozent zu und stieg über die Marke von 12.000 Punkten. Nachdem das Börsenbarometer seinen Rückschlag vom Freitag im Handelsverlauf wettgemacht hatte, nahm es nun wieder Kurs auf sein Rekordhoch von 12.390 Punkten aus dem April 2015.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax gewann knapp ein Prozent. Für den Technologie-Index TecDax ging es um 0,8 Prozent nach oben. Der europäische Aktienindex Euro Stoxx 50 stieg um rund zwei Prozent.

Bei den Einzelwerten stand die Bayer-Aktie im Fokus. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Börsengang von Covestro ist Bayer bei seiner Kunststoff-Tochter auf dem Rückzug. Binnen vier Stunden brachte der Leverkusener Chemie- und Pharma-Konzern in der Nacht zum Mittwoch 22 Millionen Covestro-Aktien bei Investoren unter und reduzierte seine Beteiligung damit auf 53,3 von 64,2 Prozent. Das spülte Bayer fast 1,5 Milliarden Euro in die Kasse, Geld, das der Konzern nach eigenen Angaben für die Tilgung von Schulden nutzen will. Für Covestro verbessern sich damit die Perspektiven auf einen Aufstieg in den Leitindex Dax. Der Konzern ist an der Börse mehr als 13 Milliarden Euro wert. Fast die Hälfte der Aktien ist nun im Streubesitz. Die Covestro-Papiere verloren wegen der Platzierung zeitweise mehr als sechs Prozent. Die Bayer-Aktie gewann mehr knapp zwei Prozent.

Bayer schlug das Aktienpaket in der Nacht zu je 66,50 Euro los, das waren 6,4 Prozent weniger als der Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch. Angesichts des Volumens der Platzierung sprach Bayer-Finanzvorstand Johannes Dietsch von einem Erfolg: Er zeige „das Vertrauen des Kapitalmarktes in das noch junge Unternehmen Covestro“. Bayer hatte die Tochter im Herbst 2015 abgespalten und an die Börse gebracht. Damals hatte Covestro noch Mühe, die Aktien an den Mann zu bringen. Letztlich wurden Papiere für 1,5 Milliarden Euro verkauft - ebensoviel, wie Bayer jetzt in einer Nacht erlöste. Der Leverkusener Konzern kann das Geld gut gebrauchen. Er muss die mehr als 60 Milliarden Euro schwere Übernahme von Monsanto finanzieren.

Organisiert worden war der Blitz-Verkauf von den Investmentbanken Deutsche Bank und UBS. Die Aktie der Deutschen Bank zog am Mittwoch zeitweise um rund fünf Prozent an und war größter Tagesgewinner im Dax. Von der Aussicht auf eine baldige Leitzinserhöhung in den USA haben die Kurse von Banktiteln in Deutschland am Mittwoch profitiert. Die Aktie der Commerzbank kletterte um vier Prozent.

Bei den Werten aus der zweiten Reihe interessierten sich Anleger besonders für die Aktie von Rheinmetall. Rüstungsgeschäfte haben den Gewinn von Rheinmetall im vergangenen Jahr angeschoben. Das operative Ergebnis (Ebit) kletterte um 23 Prozent auf 353 Millionen Euro. Dies teilte der Düsseldorfer Konzern am Mittwoch unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Firmenchef Armit Papperger sieht das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. „Organisches Wachstum und die weitere Verbesserung unserer Ergebnisse bleiben auch im gerade angelaufenen Geschäftsjahr unsere Ziele.“ Weitere Details zum Ausblick sollen auf der Bilanzpressekonferenz am 23. März veröffentlicht werden. Die Aktie von Rheinmetall notierte im Handelsverlauf mehr als vier Prozent im Plus.

Der Pharmakonzern Stada schüttet vor einer möglichen Übernahme durch Finanzinvestoren mehr Geld an die Aktionäre aus und treibt so den potenziellen Verkaufspreis in die Höhe. Die Dividende für 2016 soll gemessen am Vorjahr um zwei auf 72 Cent je Anteil steigen, teilte der MDax-Konzern mit, dessen Aktie am Mittwoch leicht anzog.

Mit dem Anstieg der Dividende pokert Stada auch im Bieterrennen höher. Denn nun muss der US-Finanzinvestors Advent mehr für eine mögliche Übernahme zahlen. Er hatte vergangene Woche 58 Euro je Aktie plus die Ausschüttung für 2016 geboten, um den Hersteller von Nachahmermedikamenten und rezeptfreien Markenprodukten wie Grippostad komplett zu kaufen. Stada hatte aber die Frist zur Annahme der Offerte am Montag verstreichen lassen und lässt sich nun auf ein Bieterrennen ein. Neben Advent hatten zwei andere Beteiligungsgesellschaften Interesse an Stada bekundet.

Die Aktie von Zalando hingegen rutschte zeitweise um mehr als zwei Prozent ab. Europas größter Online-Modehändler Zalando wagt sich mit dem Kauf der Sportkette Kickz in die Innenstädte. Mit der Übernahme der auf Basketball spezialisierten Kette solle der Sport- und Lifestyle-Bereich gestärkt werden, erklärte das Berliner Unternehmen am Mittwoch. Kickz zählt 15 Ladengeschäfte - darunter in Berlin, Hamburg und München - und verkauft auch Online. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Übernahme soll in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

„Wir investieren, um schnell zu wachsen “ , sagte Zalando-Co-Vorstandschef Rubin Ritter. In diesem Jahr sollen insgesamt mehr als 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen und 200 Millionen Euro investiert werden. Zalando bekräftigte zugleich seine Prognose, den Umsatz in diesem Jahr zwischen 20 und 25 Prozent zu steigern. Die Gewinnmarge soll zwischen fünf und sechs Prozent liegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte im vierten Quartal 2016 knapp 96 Millionen Euro, was einer Marge von 8,8 Prozent entspricht. Der Umsatz legte um fast 26 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu.

Auf der Konjunkturseite standen unter anderem Arbeitsmarktdaten an. Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Februar weiter gut entwickelt. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte 2,76 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 15.000 weniger gewesen als im Januar und 149.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sei im Monatsvergleich mit 6,3 Prozent unverändert geblieben.

Steigende Energie- und Lebensmittelpreise haben die Inflation in Deutschland erstmals seit viereinhalb Jahren über die Marke von zwei Prozent getrieben. Im Februar kosteten Waren und Dienstleistungen 2,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. „Eine solch hohe Inflationsrate wurde zuletzt im August 2012 gemessen“, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit. Befragte Ökonomen hatten nur 2,1 Prozent erwartet, nach 1,9 Prozent im Januar. Die Teuerungsrate liegt nun erstmals seit 2012 über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Sie spricht nur bei Werten von knapp unter zwei Prozent von stabilen Preisen.

Der Euro ist am Mittwoch weiter gesunken. Bereits am Vorabend hatte die Aussicht auf eine schnelle Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank Fed dem US-Dollar Auftrieb gegeben und den Kurs der Gemeinschaftswährung im Gegenzug belastet. Die Rede von Trump hat den Euro hingegen vergleichsweise wenig bewegt.

Der Euro wurde bei 1,0539 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Kurs noch an der Marke von 1,06 Dollar gelegen. Nach Reden von führenden US-Notenbankern am Vorabend hat sich die Einschätzung für eine Zinserhöhung der Fed im März an den Finanzmärkten grundlegend geändert. Während die Wahrscheinlichkeit vor den Reden noch mit etwa 50 Prozent eingeschätzt wurde, ist der Wert auf zuletzt 80 Prozent gestiegen. Damit gilt eine Zinserhöhung in diesem Monat an den Märkten gemeinhin als eingepreist.