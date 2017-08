 Börse Frankfurt : Dax steigt zur Eröffnung deutlich

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der Dax stieg in den Anfangsminuten um 0,6 Prozent auf 12.234 Punkte. Nach fast einer Woche schaffte er es damit wieder über die Marke von 12 200 Zählern.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg um 0,37 Prozent auf 24 884,74 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um ein halbes Prozent auf 2268,13 Zähler vorrückte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mit einem halben Prozent im Plus.

Die Unsicherheit über den Nordkorea-Konflikt dürfte den deutschen Leitindex zwar weiter etwas bremsen, sagten Händler. Positiv sei aber, dass sich viele um eine Deeskalation bemühten und auch US-Präsident Donald Trump zuletzt geschwiegen habe. Auch Nordkorea scheine erst einmal abzuwarten.

Unterstützung kam auch von der Konjunkturseite: Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr zwar nicht ganz so stark gewachsen wie erwartet. Höhere Investitionen und steigende Konsumausgaben ließen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen April und Juni um 0,6 Prozent zum Vorquartal zunehmen. Ökonomen hatten aber mit 0,7 Prozent gerechnet.an. Das Ergebnis könnte aber laut Händlern dennoch dem Markt etwas Halt geben.

Bei den Einzelwerten ragten K+S mit einem Abschlag von rund drei Prozent hervor. Der Salz- und Düngemittelkonzern hatte mit seinen Quartalszahlen und dem Ausblick die Anleger enttäuscht.

Der Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Corvex Management hat am Dienstag den Anlegern Appetit auf Danone-Aktien gemacht. Ihr Kurs stieg in Paris um rund drei Prozent auf 68,40 Euro. Damit zählten die Papiere im Euro Stoxx50 zu den Top-Favoriten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf Insider berichtet, der Fonds besitze Anteile im Wert von 400 Millionen Euro, weil er Danone an der Börse für deutlich unterbewertet halte. Am Montag hatte ein Bericht der „New York Post“ über das angebliche Interesse von Kraft Heinz und Coca-Cola die Aktien um mehr als zwei Prozent in die Höhe getrieben.

Dennoch bleiben Analysten skeptisch: „Man sollte nicht vergessen, dass die Aussagen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hinsichtlich des Tests weiterer Raketen immer noch im Raum stehen“, meinte zum Beispiel Dirk Gojny von der National-Bank in Essen. Auch Frank Klumpp, Investmentanalyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, mahnt zur Zurückhaltung: Nachdem der Dax zwischenzeitlich bis zu acht Prozent von seinem Jahreshoch abgegeben habe, würde er „angesichts des geopolitischen Risikopotenzials weiter vorsichtig bleiben“.

Christian Kahler, Chefaktienstratege bei der DZ Bank, sieht angesichts der ganzen Gemengelage eine „günstige Zeit für Gewinnmitnahmen“ am Aktienmarkt. Andreas Hürkamp, Aktienstratege bei der Commerzbank, geht davon aus, dass der Dax seinen Boden erst im Bereich zwischen 11 500 und 12 000 Punkten finden wird. Etwas optimistischer ist die Deutsche Bank. Sie stufte den deutschen Aktienmarkt am Montag auf „leicht übergewichten“ hoch. Bis Jahresende sehen die Analysten der Deutschen Bank den Dax bei 12 400 Punkten stehen - das entspricht mit knapp zwei Prozent.

Auch das Handelsblatt-Sentiment, eine wöchentliche Umfrage unter mehr als 2600 Anlegern, verhießt nichts gutes. „Auch unsere Sentimentanalyse lässt eine Fortsetzung der Korrektur zu, denn obwohl die kurzfristige Stimmung bereits sehr negativ ist, herrscht noch immer verhältnismäßig großer Optimismus“, erläutert Börsenexperte Stephan Heibel, der die Erhebung ausgewertet hat. Von Panik könne seiner Meinung also noch keine Rede sein. „Und Panik benötigen wir, um einen Boden zu bilden, von dem aus die Kurse wieder nachhaltig steigen.“

In Tokio hat die Börse inmitten der Bemühungen um eine Entspannung der Nordkorea-Krise Gewinne verbucht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag am Dienstagvormittag 1,3 Prozent im Plus bei 19.790 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent auf 1619 Zähler. Hier machte sich auch der schwächere Yen bemerkbar, von dem zum Beispiel Auto- und Elektronikwerte profitierten.

Vorsichtiger Optimismus in der Nordkorea-Krise hatte bereits die US-Börsen zum Wochenstart angeschoben. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 0,6 Prozent höher bei 21.993 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich um ein Prozent auf 2465 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 6340 Punkte.

Am Nachmittag dürften unter anderem die US-Einzelhandelsumsätze auf Hinweise auf die künftige Geldpolitik abgeklopft werden. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.