 Börse Frankfurt: Dax stürzt weiter ab

Frankfurter Börse Der Deutsche Aktienindex wird heute wohl nicht nochmal die 12.000er Marke knacken. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Dax entfernt sich immer mehr von der 12000er Marke und fällt um 1,45 Prozent auf 11.774 Punkte. Mit dem heutigen Tiefstand 11.747 notiert der Leitindex sogar unter dem Schlusskurs des Freitags vergangener Woche und gibt so den kompletten Wochenbeginn ab. Auch für MDax und SDax scheint das Plus heute weit entfernt: der MDax sinkt um 1,36 Prozent, der SDax 1,53 Prozent.

Den Grund für die schwachen deutschen Indizes sehen Anlagestrategen in den USA: Die Hoffnungen schwinden, dass in den Vereinigten Staaten ein Wirtschaftsboom naht. Das habe die Börsen am Freitag ins Minus gedrückt. "Nächste Woche werden es drei Wochen sein, seit US-Präsident Donald Trump seine 'phänomenale' Erklärung zur Steuerpolitik angekündigt hat und die Anleger werden langsam unruhig", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets.

Einige Anleger hätten nach den jüngsten Kursgewinnen vermutlich erst einmal Kasse gemacht, sagte ein Börsianer. Dieser Rücksetzer sei nicht überraschend, wenn man sich die deutlichen Kursgewinne der vergangenen Wochen anschaue und passe ins Bild, sagte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin „Index-Radar“: „Mittel- bis langfristig zeigt der deutsche Leitindex eine stabile Aufwärtsbewegung.“

Der TecDax rutscht auch weiter ins Minus, sinkt um 0,5 Prozent zum Vortag. Unter anderem wegen der Umsatzwarnung von Nordex. Anleger sind am Freitag in Scharen aus der Aktie

des Windturbinenherstellers geflohen. Die Papiere brachen bei hohen Umsätzen und mit mehreren Handelsunterbrechungen um mehr als fünfzehn Prozent auf 14,05 Euro ein. Damit stürzten die TecDax-Titel auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2014 und büßten binnen zwei Handelstagen so viel wie noch nie ein: fast 30 Prozent ihres Wertes. Innerhalb der ersten 45 Handelsminuten wechselten bereits etwa vier Mal so viele Nordex-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Momentan steckt Nordex mit 14,7 Prozent im Minus fest.

Der Gewinner des Freitags wechseln sich ab und liegen etwa bei 0 bis 0,1 Prozent im Minus, wobei sich bei Börsenstart noch Pluswerte feststellen ließen. Volkswagen, Deutsche Börse und Merck wechseln sich hier minütlich ab.

Viel signifikanter ist der große Verlierer des Freitags, der sich vorerst wohl nicht ablösen lässt: der Chemiekonzern BASF.

Nach dem tödlichen Explosionsunglück im Oktober am Stammsitz Ludwigshafen hielt BASF an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2016 fest und hat tatsächlich 57.5550 Millionen Euro Umsatz hat der Chemiekonzern gemacht. Dies sei aber deutlich weniger als erwartet, bemängelte Analyst Markus Mayer von der Baader Helvea Bank.

Die Aktien des Chemiekonzerns BASF rutschten nach der Veröffentlichung stark ins Minus. Zuletzt notierten sie dicke 3,3 Prozent im Minus damit klares Schlusslicht im Dax. Analysten zeigen sich enttäuscht. Mit einem Minus von 2,44 Prozent landet ProsiebenSat.1 auf dem zweiten Platz der bisherigen Verlierer der Frankfurter Börse am Freitag.