FrankfurtDer Dax hat sich am Montag kaum bewegt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung 0,1 Prozent höher bei 11.605 Punkten. Fresenius Medical Care (FMC) brachen dagegen um 4,6 Prozent ein. Der Dialysekonzern befürchtet im wichtigen US-Geschäft Einbußen, weil Plänen der US-Behörde CMS zufolge Wohltätigkeitsorganisationen bestimmten Dialysepatienten keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlen dürfen. „Die 2000 Patienten, um die es sich wohl dreht, machen den Kohl nicht fett“, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. Aber offenbar befürchteten Investoren, dass die Beschränkungen auf weitere Patientengruppen ausgedehnt würden.

Gefragt waren dagegen Volkswagen mit einem Kursplus von 1,1 Prozent. Insidern zufolge steht der Autobauer im Streit um manipulierte Abgastests vor einem Vergleich mit den US-Behörden. Der Bericht der "New York Times" über die Verhaftung eines VW-Managers spielte Börsianern zufolge dagegen nur eine untergeordnete Rolle.

In den USA erreichten am Freitag alle drei Marktbarometer Allzeithochs. Der Dow Jones-Index stieg bis zum frühen Nachmittag um 0,4 Prozent auf 19.999,63 Punkte, schloss dann aber bei 19 963,80. Der S&P 500 legte um 0,35 Prozent auf 2276,98 Punkte zu. An der Nasdaq ging es für den Auswahlindex 100 um 0,85 Prozent auf 5007,08 Punkte nach oben. Ihre Bestmarken liegen nun bei 2282 und 5020 Punkten. In Tokio blieb die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3163 Punkte.

Mit Spannung warten Investoren auf einen öffentlichen Auftritt von Eric Rosengren am Nachmittag (15 Uhr MEZ). Sie werden die Worte des Chefs der Federal Reserve Bank von Boston auf die Goldwaage legen, weil sie sich von ihm mögliche Reaktionen der US-Notenbank Fed auf die Wirtschaftspolitik von Donald Trump erhoffen. Der Milliardär übernimmt am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten. Daneben stehen am Montag noch die europäischen Arbeitsmarktdaten auf dem Terminplan.