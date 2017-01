FrankfurtBelastet von einem anziehenden Eurokurs hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Aus konjunktureller Sicht fehle es ebenso an Impulsen wie von Unternehmensseite, hieß es im Handel. Der Dax stand zuletzt 0,1 Prozent tiefer bei 11 552 Punkten. In den ersten Handelsminuten hatte der Leitindex - wie bereits an den vergangenen vier Handelstagen - die Marke von 11 600 Zählern kurz überschritten.

Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, sank am Dienstag um 0,3 Prozent auf 22 138 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,2 Prozent auf 1842 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 ging es um 0,4 Prozent auf 3296 Zähler nach unten.

Der Euro hatte kurz nach Eröffnung des Aktienhandels merklich angezogen und war bis auf 1,0620 US-Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch auf 1,0516 (Freitag: 1,0589) Dollar festgesetzt.

Mit ihrer Verkaufsempfehlung für die Commerzbank haben die Analysten der UBS am Dienstag den Titeln der zweitgrößten deutschen Bank den Wind aus den Segeln genommen. Die Aktien fielen um drei Prozent auf 7,43 Euro und bildeten damit im Dax das Schlusslichter. In den vergangenen drei Monaten hatten die Aktien - wie andere Bankentitel auch - mehr als 30 Prozent Boden gut gemacht und damit vor allem von Spekulationen auf höhere US-Zinsen nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten profitiert. Höhere Zinsen seien für die Banken zwar generell und für die Commerzbank insbesondere positiv, schrieben die Analysten. Doch werde es Jahre dauern, bis das Geldhaus davon sichtbar profitiere.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Metro mit einem Minus von 2,29 Prozent im Anlegerfokus. Zuvor hatte der Handelskonzern seine Umsätze für sein erstes Geschäftsquartal veröffentlicht. Nach ersten Berechnungen gingen die Erlöse zwischen Oktober und Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent auf 17 Milliarden Euro zurück. Analyst Jürgen Elfers von der Commerzbank konstatierte ein schwaches Weihnachtsgeschäft.

Die Papiere der Lufthansa setzten mit minus 1,84 Prozent ihre Talfahrt vom Vortag fort. Am Montag hatte ein trüberer Geschäftsausblick von Deutschlands größter Fluggesellschaft für Ernüchterung gesorgt. Die Lufthansa rechnet für 2017 mit 400 Millionen Euro mehr an Treibstoffkosten.

Dialog Semiconductor kletterten mit 42,39 Euro auf den höchsten Stand seit September 2015. Zuletzt lagen die Papiere des Apple-Zulieferers knapp darunter noch mit 2,23 Prozent im Plus. Dialog habe auf einer Investorenkonferenz in den USA einen optimistischen Eindruck für das Jahr 2017 hinterlassen, sagten Marktteilnehmer.