 Börse Frankfurt: Dax tritt auf der Stelle

FrankfurtEuropas Anleger haben am Mittwoch Aktien nur mit spitzen Fingern angefasst. Zu groß sei die Unsicherheit vor der EZB-Ratssitzung am Donnerstag, sagten Händler. Dax und Euro Stoxx 50 kamen daher bei 12.421 beziehungsweise 3480 Zählern kaum vom Fleck.

Nach einem verhaltenen Wochenauftakt hatte der Dax am Dienstag sichtbar unter dem anziehenden Eurokurs gelitten, der tendenziell die Exportchancen europäischer Unternehmen in Ländern außerhalb des Währungsraums beeinträchtigt: Mit minus 1,25 Prozent stand der größte Tagesverlust seit Ende Juni zu Buche.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Mittwochmorgen um 0,2 Prozent auf 24.933 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann leicht auf 2.280 Zähler.

„Insgesamt dürfte sich die Notenbank aber von einer etwas optimistischeren Seite zeigen und signalisieren, dass sie von einem Ende des QE-Programmes nicht mehr allzu weit entfernt ist,“ sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Der Euro setzte seinen Höhenflug vom Vortag nicht mehr fort, sondern pendelte meist um 1,1530 Dollar.

Die gestrige Euro-Rally sei knapp unter 1,16 erst einmal ausgelaufen, fasste Commerzbank-Analystin Esther Reichelt zusammen. „So kurz vor der EZB-Sitzung bekommen Euro-Händler in Sichtweite des 2016er-Hochs bei 1,1616 leicht kalte Füße.“ Vorsicht sei angebracht, denn die EZB scheine zwar zu einer weniger expansiven Geldpolitik zu neigen. „Doch diese Wende wird langsam und überaus vorsichtig vorgenommen.“

Laut Analysten will EZB-Chef Mario Draghi vermeiden, dass die Märkte die Straffung der Geldpolitik schon vorwegnehmen. Dann könnten Euro und Anleihe-Renditen zu stark steigen. Vermutlich werde Draghi aber den Märkten einen verbalen Hinweis auf einen Kurswechsel geben.

Allerdings war der Euro am Dienstag auch aufgrund der innenpolitischen Entwicklung in den USA gestiegen, wo eine erneute Schlappe von Donald Trump bei der Gesundheitsreform dem Dollar zusetzte. „Marktteilnehmer zweifeln immer mehr an der Reformfähigkeit der Trump-Administration, wo die längst versprochene Steuerreform weiter auf sich warten lässt und wohl auch weniger radikal als geplant ausfallen wird“, sagte LBBW-Analyst Frank Klumpp.

Am deutschen Aktienmarkt ging es gelassen zu. Lediglich die Aktien der Commerzbank verloren mit 1,6 Prozent mehr als die übrigen Dax-Werte. Die Analysten der UBS hatten ihre Kaufempfehlung kassiert und die Titel auf „neutral“ herabgestuft. Ansonsten hielten sich Gewinner und Verlierer etwa die Waage.

Größter Gewinner im Euro Stoxx 50 waren ASML, die in Amsterdam 4,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 128,70 Euro zulegten. Der Chipausrüster hatte von der weltweit starken Nachfrage nach Speicherchips profitiert und seinen Umsatz stärker als erwartet erhöht. Auch die Aktien der AEG-Mutter Electrolux gingen nach der Vorlage von Zahlen auf Rekordkurs und legten in Stockholm 6,4 Prozent 300 Kronen zu.

Lange Gesichter gab es dagegen bei den Volvo-Aktionären: Der Lkw-Bauer konnte die Anleger mit seinem Zwischenbericht nicht überzeugen und rutschte um 7,8 Prozent ab. Erleichterung dagegen bei den TomTom-Aktionären in Amsterdam: Die Aktien legten über sechs Prozent zu, obwohl die Konkurrenz durch Smartphones dem Navi-Hersteller zu schaffen machen.

Im Tagesverlauf stehen zur Wochenmitte einige Bilanzen auf den Terminkalendern. In den USA lassen sich unter anderem Morgan Stanley, American Express und die Telekom-Tochter T-Mobile US in die Bücher schauen. Zudem endet bei dem an die Börse strebenden hessischen LKW-Zulieferer Jost-Werke die Zeichnungsfrist. Auf der Konjunkturseite stehen die US-Wohnbaubeginne für Juni an.