 Börse Frankfurt: Dax überwindet die Marke von 12.300 Punkten

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist vor der Sitzung der US-Notenbank Fed und einer Welle von Bilanzen großer Konzerne mit einem leichten Plus in den Handel gestartet. Der Dax notierte bei 12.309 Zählern und damit 0,4 Prozent über dem Vortagesschluss. Der MDax, in dem die mittelgroßen Unternehmen vertreten sind, gewann 0,5 Prozent auf 24 751 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es ebenfalls um 0,4 Prozent hoch auf 2269 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stieg um 0,4 Prozent auf 3485 Punkte.

Gesprächsthema Nummer eins blieb die Lage bei den deutschen Autobauern. Daimler wies für das zweite Quartal nur eine leichte Gewinnsteigerung aus. „Um von dem Dilemma der gesamten Branche abzulenken, hätte es bei den Zahlen einen richtigen Knaller geben müssen. Das ist hier nicht der Fall“, sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research.

Die Aktien von Daimler erholten sich mit plus 0,3 Prozent weiter von ihren jüngsten Kursrückschlägen. Der Fokus bleibe aber auf die Kartellvorwürfe und die Probleme mit dem Diesel gerichtet, weshalb die DZ Bank in den kommenden Wochen mit hohen Kursschwankungen rechnet. An der Dax-Spitze erholten sich auch die Volkswagen-Vorzüge mit plus 1,7 Prozent weiter.

Die derzeit größte Belastung ist der stark steigende Euro, der gestern kurzzeitig über die Marke von 1,17 US-Dollar. Im heutigen Vormittagshandel bleibt die europäische Gemeinschaftswährung stabil bei 1,165. Für die deutsche Wirtschaft ist der starke Euro nicht unbedingt förderlich, verteuert er doch Exporte ins währungsfremde Ausland. Devisenstrategen wie Hans Redeker von Morgan Stanley beobachten gar, dass selbst Langfristinvestoren wie Pensionskassen wieder Kaufinteresse beim Euro zeigen.

In den USA tagt heute der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed. Eine Zinserhöhung der US-Notenbank gilt unter Anlegern als ausgeschlossen. Sie erhoffen sich vielmehr aus dem Begleitkommentar Hinweise auf die weitere Geldpolitik. Die Fed hatte für 2017 insgesamt drei Schritte signalisiert. Nach den Anhebungen vom März und Juni hält Rabobank-Experte Philip Marey wegen der zurückgehenden Inflation einen weiteren Zinsschritt vor dem Jahresende aber für unwahrscheinlich.

Auch Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader sieht in der heutigen Sitzung der US-Notenbank kaum eine Gefahr für die Aktienmärkte. Die jüngsten US-Konjunkturdaten hätten nicht überzeugt und auch die Inflation habe an Schwung verloren. Aussagen zum Abbau des billionenschweren Bestands an US-Staatsanleihen seien erst nach der Sitzung im September zu erwarten. Die Entscheidung wird nach Börsenschluss in Europa gegen 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben.

Von einer guten Geschäftsentwicklung der Chiphersteller STMicro und Texas Instruments konnten im Dax auch die Infineon-Aktien profitieren. Sie gewannen etwas mehr als ein halbes Prozent.

Sehr schwach am Dax-Ende zeigten sich die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA mit minus 2,1 Prozent. Eine gestrichene Kaufempfehlung von der Deutschen Bank machte sich hier bemerkbar.

Auf ein Rekordhoch stiegen dagegen im MDax die Aktien von Kion nach guten Ergebnissen im zweiten Quartal. In der Spitze gewannen sie 4,5 Prozent auf den Höchstkurs von 71,49 Euro. Zuletzt lagen sie noch mit 3,2 Prozent im Plus.