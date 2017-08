FrankfurtDer Abwärtstrend am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag beschleunigt. Nicht nur der weiter erstarkende Euro, der erstmals seit Januar 2015 mehr als 1,20 US-Dollar kostete, belastete die Kurse sondern auch der neuerliche nordkoreanische Raketentest. Eine starke Währung erschwert den Export.

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sprach nach dem Raketentest von einer ernsthaften Bedrohung. „Alle warten jetzt auf die Reaktion von Donald Trump“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partner. „Trump hat es jetzt in der Hand, die Börsen zu beruhigen oder richtig zu verunsichern.“

In den ersten beiden Handelsstunden verlor der Dax 1,9 Prozent auf 11 891 Punkte. Damit steuert der hiesige Leitindex auf den dritten schwächeren Tag in Folge zu.

Für den MDax, dem Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen, ging es am Dienstagvormittag um 1,35 Prozent auf 24 309,55 Punkte bergab; der Technologiewerte-Index TecDax gab um 1,54 Prozent auf 2220,82 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte parallel um 1,32 Prozent auf 3375,85 Punkte ab.

Ein Auslöser des Kursrutschs war Nordkoreas jüngster Raketentest. An den asiatischen Börsen reagierten die Anleger mit Aktienverkäufen, wenngleich sich die Lage im späten Handel merklich entspannte. Gleichzeitig kletterte der Goldpreis auf den höchsten Stand seit November 2016. Die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) stieg am Dienstagmorgen in Singapur auf den höchsten Stand seit November 2016. Zwischenzeitlich erreichte der Preis nach Bloomberg-Daten 1322,41 US-Dollar und lag zuletzt nur leicht darunter. Seit dem Frühjahr pendelt der Preis für eine Feinunze zwischen 1200 und 1300 US-Dollar. Seit Monatsanfang hat die Feinunze nun rund 4 Prozent an Wert zugelegt, seit Jahresbeginn beträgt das Plus gut 15 Prozent.

Marktbeobachter begründeten den deutlichen Anstieg mit der gestiegenen Unsicherheit unter den Anlegern nach zahlreichen Terroranschlägen in Europa, dem politischen Hickhack in den USA und der sich zuspitzenden Nordkorea-Krise. Gold gilt traditionell als Rückzugsort für Investoren in schwierigen Zeiten. Auch die als sichere Häfen geltenden Währungen Yen und Franken legten zu.

Schlecht erging es im Dax ProSiebenSat.1: Die Papiere des Medienkonzerns sackten um 11,70 Prozent auf 28,86 Euro ab und notierten damit so niedrig wie zuletzt im Oktober 2014. Zwischenzeitlich kosteten die Papiere so wenig wie Mitte 2013. Dem Medienkonzern macht ein schwacher TV-Markt zu schaffen. Die Analysten von Goldman Sachs kassierten ihre Kaufempfehlung und stuften die Aktien herunter auf „neutral“ von „buy“ und strichen die Aktien von ihrer europäischen Auswahl-Liste. Die Warnung vor einem schwächeren TV-Werbegeschäft sei eine „große negative Überraschung“, begründeten die Analysten ihre Entscheidung.

Im MDax verlor die Aktie des Konkurrenten RTL 8,38 Prozent, für die Aktie des Werbevermarkters Ströer ging es um 4,00 Prozent nach unten.

Zudem stand am deutschen Aktienmarkt der Kurseinbruch bei Adva Optical im Fokus. Nachdem der Telekomausrüster wegen einer unerwartet schwachen Auftragslage seine Gewinn- und Umsatzerwartungen an das laufende Quartal gesenkt und Stellenstreichungen angekündigt hatte, büßten die Aktien am TecDax-Ende 23,30 Prozent auf 4,63 Euro ein - das war der tiefste Stand seit April 2015.

Die Nordkorea-Sorgen belasteten auch den Dollar, der sich im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen abschwächte. Der Euro nahm Fahrt auf und kostete erstmals seit Januar 2015 wieder mehr als 1,20 Dollar. „Wir erwarten eine Euro-Rally auf 1,30 Dollar in den nächsten zwei Jahren“, so die Prognose der französischen Großbank BNP Paribas, was zusätzlichen Gegenwind für die Aktien erzeugen werde. Die Analysten haben bereits die Belastung der zehnprozentigen Euro-Erhöhung auf die Unternehmensgewinne für breite Indizes kalkuliert. Da liegt der Dax mit einem Abschlag von über acht Prozent vorne.