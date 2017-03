 Börse Frankfurt: Dax verliert vor Rekordhoch an Schwung

FrankfurtIn Reichweite seines Rekordhochs ist dem Dax am Donnerstag ein wenig die Kraft ausgegangen. Gegen Mittag behauptete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,11 Prozent auf 12.216,89 Punkte. Zur knapp zwei Jahre alte Bestmarke von 12.390 Punkten fehlen ihm damit noch rund anderthalb Prozent. Im frühen Handel war der Leitindex noch um 0,30 Prozent auf 12.238 Punkte gestiegen – auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Von dem Rekordhoch gehe eine magische Anziehungskraft aus, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners. Risiken würden ausgeblendet. „Dabei können die beginnenden Brexit-Verhandlungen jederzeit zu unliebsamen Überraschungen führen.“ Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Mittwoch den Antrag zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU in Brüssel eingereicht.

Experten des Börsenstatistik-Magazins „Index-Radar“ hatten bereits geschrieben, dass es gut möglich sei, dass die Kurse wieder sinken. Am Mittwochabend hatten mehrere US-Notenbanker angedeutet, dass es im laufenden Jahr mehr als drei Zinsanhebungen geben könnte. Steigende Zinsen sind ein potenzieller Belastungsfaktor für die Börsen, da sie die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren schmälern können.

Im Dax waren Linde kaum verändert. Der europäische Betriebsrat des Industriegase-Konzerns verschärft seine Kritik an der geplanten Fusion mit dem US-Rivalen Praxair. In Gesprächen mit dem Management sei klar geworden, dass „es nach einer Fusion mit Praxair in den einzelnen Ländern der EU zu einem weiteren erheblichen Verlust von Arbeitsplätzen kommen wird“, hieß es in einem Schreiben des europäischen Betriebsrats an die Mitarbeiter, das Reuters vorlag. Daimler lagen wegen des Dividendenabschlags rund vier Prozent im Minus.

Die Aktie der Münchener Beteiligungsgesellschaft Aurelius konnte sich am Donnerstag leicht erholen: Nachdem sie am Mittwoch im Frankfurter Xetra-Handel um rund 35 Prozent auf 35 Euro abgestürzt war, stieg der Kurs am Mittag um 8,8 Prozent auf 38,09 Euro pro Aktie. Bereits am Dienstag war die Aktie zweistellig abgestürzt, nachdem die Gesellschaft ins Visier des Hedgefonds Gotham City geraten war. Er hatte in einem im Internet veröffentlichten Bericht geschrieben, die Aurelius-Aktie sei seiner Ansicht nach nicht mehr wert als 8,56 Euro.

Während auf der Unternehmensseite wenige Termine anstehen, werden auf der Konjunkturseite einige Indikatoren veröffentlicht. So dürften sich Investoren von den Auftragszahlen der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer sowie den Daten zum europäischen Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen eine Bestätigung ihres Konjunkturoptimismus erhoffen. Daneben stehen die vorläufigen deutschen Inflationszahlen auf dem Terminplan.