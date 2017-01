FrankfurtEuropas Börsen kommen auch an einem EZB-Tag nicht aus den Kalmen. Der Dax notierte vor der heutigen Ratssitzung der Europäischen Zentralbank mit 11.588 Punkten am frühen Vormittag 0,1 Prozent leichter. Der Euro-Stoxx-50 lief ebenfalls 0,1 Prozent tiefer bei 3289 Zählern. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Währungshüter eine Kursänderung beschließen oder auch nur eine Neujustierung ihre Programme vornehmen. Immerhin hatten Mario Draghis Mannen erst im Dezember eine Verlängerung ihrer massiven Anleihekäufe durchgebracht und damit für eine waschechte Jahresendrally in Europa gesorgt. Spannend dürfte allerdings die Pressekonferenz am Mittag werden. Seit dem Kursfeuerwerk herrscht Windstille auf dem Parkett. Zu groß sind die Fragezeichen, allen voran das hinter Donald Trump.

Wie wird die Wirtschaftspolitik des zukünftigen US-Präsidenten tatsächlich aussehen? In der Hoffnung auf einen Boom durch den neuen starken Mann im weißen Haus, sind die Anleger in Vorleistung gegangen und haben massiv zugekauft. Vor allem die Wall Street zeigte sich nach dem Wahlsieg des Republikaners euphorisch – die Wünsche reichen von Unternehmenssteuersenkungen, über Investitionsprogramme bis zu einer Deregulierung des Finanzsektors. Die US-Börsen eilten von Rekordhoch zu Rekordhoch.

Doch bisher ist Trump eine Konkretisierung seiner Vorhaben schuldig geblieben. Das sorgt inzwischen für eine erste Ernüchterung – und darbende Kurs. Auch die protektionistischen Töne aus dem Wahlkampf, die der Polit-Außenseiter wieder anschlägt, trüben die Stimmung. Ein solche Direktive aus Washington könnte den erhofften Aufschwung von kurzer Dauer halten, droht damit doch ein Handelskrieg. Ab Freitag wird zeigen, was Trump liefern kann. Dann wird der Immobilienmilliardär vereidigt und leitet offiziell die Geschicke der größten Volkswirtschaft der Welt.

Die Ratsmitglieder der Europäischen Zentralbank kommen an diesem Vormittag in der Frankfurter Zentrale zu ihrer ersten Zinssitzung im neuen Jahr zusammen. Volkswirte gehen davon aus, dass die EZB den Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent belassen wird. Sie erwarten zudem, dass die Notenbank an ihrem billionenschweren Anleihenkaufprogramm, das die Konjunktur unterstützen und für mehr Inflation im Währungsraum sorgen soll, keine Änderungen vornimmt. Erst im Dezember hatten die Euro-Wächter die Käufe um neun Monate bis Ende 2017 verlängert. Das Gesamtvolumen der Transaktionen schwillt dadurch auf 2,28 Billionen Euro an. Die Notenbank will ihren Zinsbeschluss um 13.45 Uhr bekanntgeben. Details wird EZB-Chef Mario Draghi auf der Pressekonferenz ab 14.30 Uhr vorstellen.

Er dürfte dann auch zu der neu entflammten Kritik aus Deutschland an der Politik des billigen Geldes befragt werden. Volkswirte gehen davon aus, dass der Italiener darauf verweisen wird, dass die Notenbank bei der Inflationsrate noch längst nicht am Ziel und die Wirtschaft im Euro-Raum immer noch auf geldpolitische Medizin angewiesen ist. Draghi wird wohl auch mit Fragen konfrontiert werden, wann der Zeitpunkt für ein allmähliches Abschmelzen der Anleihenkäufe kommen könnte. Darüber hinaus dürfte die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten Thema werden. Investoren wollen wissen, welche Folgen dies für die Konjunktur in der Euro-Zone hat. Auch die detaillierteren Pläne Großbritanniens für den EU-Ausstieg könnten auf den Tisch kommen.

„Im Fokus steht, ob sich die bisher skeptische Einschätzung des EZB-Rates zum Inflationsausblick verändert hat“, schrieb Johannes Mayr von der BayernLB. Seiner Einschätzung nach werden die Währungshüter weiterhin einen eher skeptischen Inflationsausblick vorlegen und die jüngste Ausweitung des Kaufprogramms von Anleihen rechtfertigen.